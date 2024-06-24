Депутат Свищев: «Без таких звезд, как Ефимова, Олимпийские игры в Париже будут не такими яркими»

Теги плавание сборная России жен Олимпийская сборная России Юлия Ефимова Дмитрий Свищев Водные виды

Депутат Свищев заявил, что без Юлии Ефимовой Олимпиада будет не такой яркой.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов в нейтральном статусе. Она не смогла выполнить норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Конечно, я очень огорчен, потому что Юлия Ефимова сегодня является одной из самых ярких звезд на небосклоне российского плавания. Мы гордимся Ефимовой и многого от нее ждали. Юлия – великая спортсменка, и мне очень обидно за нее. Без таких звезд, как Ефимова, Олимпийские игры в Париже будут не такими яркими.

Но вся эта нервотрепка, отбираемся – не отбираемся, едем – не едем, конечно, дает о себе знать и сказывается на результатах наших спортсменов. Каких-то наших звезд не допускают к участию в Олимпиаде, кто-то не сумел отобраться. К сожалению, ситуация сейчас такая.

Но все-таки у Юлии завершение карьеры еще не скоро, она будет продолжать выступать, поэтому мы будем ждать от нее новых побед. У нее хорошая команда, а сама она интересная и яркая девушка. Юлия уже многое сделала и еще немало сделает для российского спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли

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1 комментарий
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а без тебя в думе станет ярче
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