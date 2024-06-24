Депутат Свищев: «Без таких звезд, как Ефимова, Олимпийские игры в Париже будут не такими яркими»

Депутат Свищев заявил, что без Юлии Ефимовой Олимпиада будет не такой яркой.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов в нейтральном статусе. Она не смогла выполнить норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Конечно, я очень огорчен, потому что Юлия Ефимова сегодня является одной из самых ярких звезд на небосклоне российского плавания. Мы гордимся Ефимовой и многого от нее ждали. Юлия – великая спортсменка, и мне очень обидно за нее. Без таких звезд, как Ефимова, Олимпийские игры в Париже будут не такими яркими.

Но вся эта нервотрепка, отбираемся – не отбираемся, едем – не едем, конечно, дает о себе знать и сказывается на результатах наших спортсменов. Каких-то наших звезд не допускают к участию в Олимпиаде, кто-то не сумел отобраться. К сожалению, ситуация сейчас такая.

Но все-таки у Юлии завершение карьеры еще не скоро, она будет продолжать выступать, поэтому мы будем ждать от нее новых побед. У нее хорошая команда, а сама она интересная и яркая девушка. Юлия уже многое сделала и еще немало сделает для российского спорта», – сказал председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли