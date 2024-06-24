Станислав Поздняков: «Нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Кто за музыку платит, тот девушку и танцует»

Теги плавание сборная России жен Олимпийская сборная России Станислав Поздняков Юлия Ефимова ОКР Париж-2024 Фехтование

Станислав Поздняков назвал Олимпиаду-2024 неполноценной без сборной России.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Выступить там смогут только российские спортсмены, которые получат индивидуальный нейтральный статус и пройдут отбор.

Юлия Ефимова проходила неимоверные препятствия, чтобы получить право выступить на Олимпиаде (пловчиха в итоге не выполнила норматив для участия – Sports). Вы можете понять таких спортсменов?
 
– Моя задача – понимать тех спортсменов, которых лишили права принимать участие в этих соревнованиях.

– Исходя из ваших слов, за Играми и их результатами вы следить не намерены.

– В отсутствие спортсменов олимпийской команды России я вряд ли буду следить за Играми. Они точно не будут полноценными, потому что российский спорт отмечен сотнями олимпийских наград. Я не знаю, можно ли вообще какие-либо соревнования назвать полноценными без спортсменов, которые исторически завоевывали места на пьедестале.

– Какой совет вы бы дали Томасу Баху прямо сейчас?

– Сложно что-то советовать. И Томас Бах, и Международный олимпийский комитет (МОК) не самостоятельны в своих решениях. Просто хочу пожелать быть самими собой. К сожалению, нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Поэтому, собственно, кто за музыку платит, тот девушку и танцует, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

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21 комментарий
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Про чужое финансовое влияние говорит представитель тех, кто сделал финансовое влияние (наряду с политическим) главным инструментом давления на собственных спортсменов и единственным фактором для привлечения иностранных участников различных игр-спойлеров типа БРИКС.
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Маленькая поправочка - Юлия Ефимова просто не прошла квалификационный отбор.
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Стасик, ну хватит уже плакать, обделались, так прими геопоражение как мужчина
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Зачем нам ОКР, когда ОИ для нас закрыты? Какую работу выполняет сейчас г-н Поздняков?
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Какой он же всё-таки мерзкий тип с пещерным типом мышления. Неудивительно, что зять свалил от него подальше в закат!
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А ОКР независим от финансового влияния?)
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6-летний Поздняков в 1980-м: Не буду шледить за лимпиадой в мошкве, она не полно..палне.. не палацентая, вот!
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Нынешняя модель окр предусматривает бесполезное существование за счёт налогоплательщиков
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Основные доходы ОИ формируются за счет рекламы, основные рекламодатели крупные международные корпорации.
Никто от них в здравом уме не будет отказываться.
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Говорит, как bricks кладёт.
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Так взносы же платят все, не ? Может с вами не танцуют не из-за денег ?
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Чья бы корова мычала...
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ОКР уже третий год бездельничает, не выполняет никаких функций - Поздняков пропаган донством пытается оправдать бюджетные затраты на себя?
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"вряд ли буду следить за Играми. Они точно не будут полноценными" --- Это Поздняков олимпиаду в Москве 1980 обозвал неполноценной?
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Этого кто танцует?
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"модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния." --- Передёргивает учитель физкультуры. У МОК миллиарды от продажи прав на телетрансляции. МОК деньги зарабатывает, а не ждёт подачек, как Поздняков.
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поэтому вы платите взносы всем подряд, даже когда вас не зовут?
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Ответ Аврал
А ОКР независим от финансового влияния?)
на чистом альтруизме держатся))))))
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нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Поэтому, собственно, кто за музыку платит, тот девушку и танцует
- чувак, не надо лохматить бабушке)
это изначальная модель российского спорта, тотально сидящего на бюджете государства
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Резве наша страна такая бедная, что девушку не танцует?
не хочетсмотреть пусть это его право. Лишь бы людям дали посмотреть.
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