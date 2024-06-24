Станислав Поздняков: «Нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Кто за музыку платит, тот девушку и танцует»

Станислав Поздняков назвал Олимпиаду-2024 неполноценной без сборной России.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Выступить там смогут только российские спортсмены, которые получат индивидуальный нейтральный статус и пройдут отбор.

– Юлия Ефимова проходила неимоверные препятствия, чтобы получить право выступить на Олимпиаде (пловчиха в итоге не выполнила норматив для участия – Sports). Вы можете понять таких спортсменов?



– Моя задача – понимать тех спортсменов, которых лишили права принимать участие в этих соревнованиях.

– Исходя из ваших слов, за Играми и их результатами вы следить не намерены.

– В отсутствие спортсменов олимпийской команды России я вряд ли буду следить за Играми. Они точно не будут полноценными, потому что российский спорт отмечен сотнями олимпийских наград. Я не знаю, можно ли вообще какие-либо соревнования назвать полноценными без спортсменов, которые исторически завоевывали места на пьедестале.

– Какой совет вы бы дали Томасу Баху прямо сейчас?

– Сложно что-то советовать. И Томас Бах, и Международный олимпийский комитет (МОК) не самостоятельны в своих решениях. Просто хочу пожелать быть самими собой. К сожалению, нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Поэтому, собственно, кто за музыку платит, тот девушку и танцует, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.