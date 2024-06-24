Юлия Ефимова не отобралась на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Водные виды

Юлия Ефимова не прошла отбор на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ранее Ефимова получила нейтральный статус. Соревнования на Багамских островах были для нее последним шансом отобраться.

«Финал я плыла в дождь. А после моего выступления слетели палатки от шквального ветра, и остановили соревнования. Какой‑то апокалипсис начался. Я удивлена, что это случилось не во время моего заплыва. 

Все было реально. Еще пару дней, и я бы расплылась. Обидно, что я на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прям мышцы никакие, и этого следовало ожидать.

Верила, надеялась, но все‑таки возраст у меня уже не тот, чтобы в такие путешествия летать. У меня папа все сравнивал: «Ты же на Олимпиаде‑2016 в Рио тоже плавала не пойми где». Но я перед этим тренировалась в Майами в той же самой часовой зоне. И прилетела в Бразилию все равно заранее. 

Все тут думают, что я из Америки приехала. Никто даже представить не может, что я накануне соревнований летела 25 часов из России. В финале на сотне я выложила все, что было на данный момент. И на последних 15 метрах меня вставило.

Мне папа говорит: «Иди ва‑банк. Даже если не готова, но вдруг получится?» Вот я и пошла ва‑банк. Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала, и на последнем гребке, мне кажется, сдалась – бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно!

За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала все, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь. Значит, не надо», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ранее Ефимова не выполнила отбор на 200 метров брассом. Так же она выиграла 50-метровку на чемпионате Багамских островов, но это не олимпийская дистанция.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду

38 комментариев
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Юля всё равно красотка и умничка! ❤️
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+71
За то попа красивая ))
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-7
+52
Ответ ЭЮЯ
Не гонор это, а спортивная злость. Желание, мотивация. 32 года бабе, детей пора рожать, а она все плавает.. Все пытается что-то кому-то доказать. Я не упрекаю, у каждого свой путь.
"Детей пора рожать"
обожаю
+34
-5
+29
Ладно, Юль, не переживай! Дело житейское. Всё равно молодец. Теперь всем спортсом будем ждать за кого ты замуж выйдешь. Кто сорвёт этот прекрасный, распустившийся цветок.)
+34
-6
+28
Всё равно Юлия молодец! Она хотя бы попыталась. Чемпионка наших сердец!
+20
-4
+16
Ответ ЭЮЯ
Может, и не распустившийся ещё. Надо у Никиты спросить.
Может и не цветок
+13
0
+13
Ответ ЭЮЯ
Не гонор это, а спортивная злость. Желание, мотивация. 32 года бабе, детей пора рожать, а она все плавает.. Все пытается что-то кому-то доказать. Я не упрекаю, у каждого свой путь.
Кто так решил, что ей пора рожать детей?
+11
-1
+10
И так все всем доказала. Браво Юля
+6
-1
+5
Ответ maximus388
Результаты у нее резко упали после возвращения, так что ничего удивительного. Мотивацию свою нужно проявлять не на словах перед главным стартом, а тренировках. Даже если бы чудом отобралась, то на ОИ не пробилась в финал. Но главное конечно не победа, а возможность посветить своей пятой точкой.
Тебе конечно лучше знать, где что и как проявлять, ты то многого добился, тем более в спорте:) Я вот про пятую точку Ефимовой читал и видел фото только на sports, так что, видимо, тебе просто эта самая попа покоя не дает:)
+3
0
+3
Ответ bilyash63
Ну возраст для плавания уже не детский. Время берет свое.
Так это ключевое. Нет же, прицепились к тому, что детей надо рожать. Ну можно не рожать. А с возрастом что делать? Спорт - дело молодых. Юле просто нужно это понять и двигаться дальше. Видели мы одну такую, Оксану Чусовитину, ей уже внуки говорят, остановись. Всему свое время.
+6
-3
+3
Ответ Николай Ульянов
Ладно, Юль, не переживай! Дело житейское. Всё равно молодец. Теперь всем спортсом будем ждать за кого ты замуж выйдешь. Кто сорвёт этот прекрасный, распустившийся цветок.)
Может, и не распустившийся ещё.
Надо у Никиты спросить.
+6
-3
+3
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Не гонор это, а спортивная злость. Желание, мотивация. 32 года бабе, детей пора рожать, а она все плавает.. Все пытается что-то кому-то доказать. Я не упрекаю, у каждого свой путь.
+25
-22
+3
Ответ s_kak_dollar
За то попа красивая ))
С этим не поспоришь 👍👍👍
+3
0
+3
По крайней мере она сделала все от нее зависящее.
+2
0
+2
Главный шанс брать золото был на Олимпийских Играх в Рио , там ей по сути до последнего дня мотали нервы по допуску к участию
+2
0
+2
Ответ ЭЮЯ
Да, кто так решил? Подскажите
Природа😂
+4
-2
+2
Ответ ЭЮЯ
Не гонор это, а спортивная злость. Желание, мотивация. 32 года бабе, детей пора рожать, а она все плавает.. Все пытается что-то кому-то доказать. Я не упрекаю, у каждого свой путь.
Как то ты не упрёкаешь упрекая
+2
0
+2
Ну возраст для плавания уже не детский. Время берет свое.
+2
0
+2
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Героиня мистера Губерниева.
Его влажных снов
+3
-1
+2
На самом деле Ефимова отобралась на Олимпиаду. Только другая, 17-летняя эстонка на прошлой неделе выиграла чемпионат Европы со временем 1:06.41 (для сравнения время на Багамах - 1:07.98)
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Эх, жалко! Но ничего не поделать. Жизнь продолжается!
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Я бы на ней женился, ну если бы хотя бы плавать умел🤨
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Героиня мистера Губерниева.
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Ответ ЭЮЯ
Да, кто так решил? Подскажите
ВВП, для страны нужны дети.
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100% не едет, или есть шанс?
Где то была новость, если по нормативам не наберётся квота всех участников, то могут добирать из тех кто не выполнил.
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Ответ Сергей
Может и не цветок
может и сорван уже
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💔
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И?
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