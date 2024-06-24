Юлия Ефимова не отобралась на Олимпиаду-2024 в Париже

Юлия Ефимова не прошла отбор на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ранее Ефимова получила нейтральный статус. Соревнования на Багамских островах были для нее последним шансом отобраться.

«Финал я плыла в дождь. А после моего выступления слетели палатки от шквального ветра, и остановили соревнования. Какой‑то апокалипсис начался. Я удивлена, что это случилось не во время моего заплыва.

Все было реально. Еще пару дней, и я бы расплылась. Обидно, что я на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прям мышцы никакие, и этого следовало ожидать.

Верила, надеялась, но все‑таки возраст у меня уже не тот, чтобы в такие путешествия летать. У меня папа все сравнивал: «Ты же на ‑2016 в Рио тоже плавала не пойми где». Но я перед этим тренировалась в Майами в той же самой часовой зоне. И прилетела в Бразилию все равно заранее.

Все тут думают, что я из Америки приехала. Никто даже представить не может, что я накануне соревнований летела 25 часов из России. В финале на сотне я выложила все, что было на данный момент. И на последних 15 метрах меня вставило.

Мне папа говорит: «Иди ва‑банк. Даже если не готова, но вдруг получится?» Вот я и пошла ва‑банк. Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала, и на последнем гребке, мне кажется, сдалась – бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно!

За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала все, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь. Значит, не надо», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ранее Ефимова не выполнила отбор на 200 метров брассом. Так же она выиграла 50-метровку на чемпионате Багамских островов, но это не олимпийская дистанция.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду