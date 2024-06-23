Ахмадиев об участии Ефимовой в олимпийском отборе: «Квота от МОК на водные виды спорта уменьшилась. Предпочтение могут отдать другим странам»

Юлия Ефимова попадет в лист ожидания, если не выполнит норматив первой категории на олимпийском отборе.

Об этом сообщил член программы развития судей World Aquatics Вадим Ахмадиев.

Шестикратная чемпионка мира выступит на чемпионате Багамских островов на дистанции 100 м брассом. Это ее последний шанс отобраться на Олимпийские игры в Париж.

– Спортсмен с нормативом второго класса попадает в лист ожидания выполнивших данный норматив и ждет решения о допуске. Тут нужно еще учитывать, что квота от МОК на водные виды спорта уменьшилась.

– Решение в определенный момент, в дальнейшем может приниматься по представительству?

– Да, предпочтение в этом случае могут отдать странам, спортсмены которых вообще не выполнили норматив. Как вы сказали, для представительства, – сказал Ахмадиев.