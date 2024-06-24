Дмитрий Губерниев: «Многим бесхребетным российским спортсменам просто необходимо брать пример с Ефимовой»

Теги плавание Олимпийская сборная России Юлия Ефимова Дмитрий Губерниев Водные виды

Дмитрий Губерниев призвал российских спортсменов брать пример с Юлии Ефимовой.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус. Она выступила на чемпионате Багамских островов, где попыталась отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, но неуспешно.

«Юлия Ефимова просто молодец, легенда нашего плавания и настоящий боец! Многим бесхребетным российским спортсменам просто необходимо брать пример с Юлии Ефимовой! Со всех точек зрения…» – написал комментатор Губерниев в телеграм-канале.

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5 комментариев
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Вот ты её и сглазил, горлопан.
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Нужно уважать мнение. И мнение Ефимовой, которая решила участвовать, хоть и не смогла в итоге, и мнение тех спортсменов, которые отказались участвовать на предложенных условиях.
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Ефимовой на прошлых ои объективно делать было нечего.
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Ответ Christian
Да замолкни ты уже
И тем не менее, по делу
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