Дмитрий Губерниев: «Многим бесхребетным российским спортсменам просто необходимо брать пример с Ефимовой»

Дмитрий Губерниев призвал российских спортсменов брать пример с Юлии Ефимовой.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус. Она выступила на чемпионате Багамских островов, где попыталась отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, но неуспешно.

«Юлия Ефимова просто молодец, легенда нашего плавания и настоящий боец! Многим бесхребетным российским спортсменам просто необходимо брать пример с Юлии Ефимовой! Со всех точек зрения…» – написал комментатор Губерниев в телеграм-канале.