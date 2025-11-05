  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы, завоевав 91 медаль»
Михаил Дегтярев: «Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы, завоевав 91 медаль»

В 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о возвращении российских спортсменов на международную арену. 

«Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, завоевав 91 медаль, включая 35 золотых.

Эти и другие результаты нашей работы на международной спортивной арене обсудили с иностранными министрами спорта и руководством ряда международных спортивных федераций в рамках сессии «Спорт без границ» на форуме «Россия – спортивная держава».

Мы видим постепенное восстановление позиций российских спортсменов. Командные турниры вновь открыты для атлетов из России в плавании, дзюдо, фехтовании, стрельбе из лука, гребле и современном пятиборье. В теннисе, фигурном катании и гребле на байдарках и каноэ наши атлеты возвращаются к выступлениям в парах», – написал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
