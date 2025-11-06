  • Спортс
  «Спортсмены из Украины все подходили, старались друг друга поздравлять. Благоразумие начинает возвращаться». Габдуллин об общении россиян с иностранцами на турнирах
«Спортсмены из Украины все подходили, старались друг друга поздравлять. Благоразумие начинает возвращаться». Габдуллин об общении россиян с иностранцами на турнирах

В Федерации водных видов рассказали об общении россиян и украинцев на турнирах.

Генсекретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал об общении россиян и иностранцев на соревнованиях.

«Иностранные спортсмены хотят приезжать в Россию и соревноваться с нами. Они очень рады нашему возвращению [на международную арену], кривых лиц становится все меньше. Информационная машина работает, многие вообще не разбираются. Хуже, когда люди смешивают политику и спорт, если там человек не разбирается.

Когда мы приехали, спортсмены начали общаться со всеми, а спортивный мир дружный. Даже страны, которые вроде бы недружественные, здороваются.

Спортсмены из Украины знают Глеба Гальперина (российский чемпион мира по прыжкам в воду, ныне вице-президент ФВВСР – Спортс’’), все подходили, здоровались, старались друг друга поздравлять. Вот это благоразумие начинает возвращаться», – сказал Габдуллин в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Самаре, цитату приводит ТАСС.

Габдуллин также отметил прогресс в отношениях с международной федерацией (World Aquatics), которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.

«В World Aquatics развернулись к нам лицом и готовы принимать российских спортсменов. Когда мы приехали в Будапешт (на чемпионат мира-2024 на короткой воде – Спортс’’), нашим спортсменам даже нельзя было радоваться, запрещено было проявлять эмоции. И наши выходили как роботы и только уже в раздевалке принимали поздравления. Ни журналистам нельзя было подходить, никаких интервью, даже слово «моя страна» нельзя было говорить.

Что мы видим сейчас? В Сингапуре – 4‑е место в зачете (на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта – Спортс’’), наши спортсмены побеждают, радуются, дают интервью, говорят, что гордятся, что представляют Россию. Мир соскучился по нашим спортсменам, поэтому интерес мировых СМИ был колоссальным.

Многие топ‑спортсмены говорили, что даже структура воды меняется, когда наших ребят нет. Главе World Aquatics (Хусейну Аль-Мусалламу) хотелось бы выразить благодарность за его мужество. Сейчас немного руководителей, которые понимают, что такое Олимпийская хартия. И глава World Aquatics – один из носителей этих ценностей, он сохраняет справедливость в спорте», – передает слова Габдуллина «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
