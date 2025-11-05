  • Спортс
Евгений Рылов: «Выступать лучше в нейтральном статусе, чем вообще не выступать. Возможно, мое решение отказаться от него было не совсем верным»

Евгений Рылов считает, что нужно выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов считает, что отказываться от выступлений в нейтральном статусе неправильно. 

Год назад пловец заявлял в интервью: «Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России». Также в свое время он говорил, что отказывается от Олимпийских игр-2024. 

– Дверь в плавание вы оставляете открытой? А то есть мнение, что вы уже завершили карьеру.

– Я пока не сдаюсь.

– Сейчас все ребята выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Будет ли для вас это препятствием?

– На самом деле, как показала практика, выступать лучше в нейтральном статусе, чем вообще не выступать. Поэтому, возможно, мое прошлое решение было не совсем верным.

– Когда вы отказались брать этот статус.

– Но мне было легче принять это решение, потому что я уже дважды побеждал на Олимпиаде.

– Климент Колесников тоже не брал нейтральный статус, а потом передумал – и выиграл чемпионат мира в Сингапуре.

– Да, я согласен. Но когда тебе дают возможность и говорят: «Все, надо» – естественно, по-другому все спортсмены на это стали смотреть.

– Имеется ли у вас стимул готовить себя к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе? Есть же время вылечиться.

– Это еще очень далекая перспектива. И я понимаю, сколько раньше тренировался, как подходил к занятиям. Если делаешь большие пропуски, это очень сильно сказывается на подготовке и здоровье. Мне же не 10-15 лет, когда я могу с нуля начинать спокойно подготовку. Мне уже 29. Меняется же функциональное состояние, – сказал Рылов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
