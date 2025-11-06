Михаил Дегтярев: «Спасибо Венгрии за блокировку внесения ОКР в санкционные списки Евросоюза. Это был бы нонсенс»
Михаил Дегтярев: спасибо Венгрии за блокировку санкций Евросоюза в адрес ОКР.
Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес Олимпийского комитета России.
«Будапешт становится постепенно одной из крупнейших спортивных столиц мира. В Будапеште располагаются штаб-квартиры многих федераций по видам спорта: дзюдо, текбол, World Aquatics объявила о переезде из Лозанны. Это связано с тем, что в Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится.
И именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне», – заявил Дегтярев в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости