1

Михаил Дегтярев: «Спасибо Венгрии за блокировку внесения ОКР в санкционные списки Евросоюза. Это был бы нонсенс»

Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил Венгрию за блокировку санкций ЕС в адрес Олимпийского комитета России.

«Будапешт становится постепенно одной из крупнейших спортивных столиц мира. В Будапеште располагаются штаб-квартиры многих федераций по видам спорта: дзюдо, текбол, World Aquatics объявила о переезде из Лозанны. Это связано с тем, что в Венгрии отличные условия для проведения соревнований, никаких визовых проблем не видится.

И именно Венгрия заблокировала внесение ОКР в санкционные списки, это был бы нонсенс. Спасибо венгерской стороне», – заявил Дегтярев в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
ОКР
Политика
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
