0

Колесников об «Играх на стероидах»: «Не могу сказать, что я против, но участвовать точно не собирался»

Колесников сообщил, что нейтрально относится к идее «Игр на стероидах».

Российский пловец Климент Колесников сообщил, что нейтрально относится к идее «Игр на стероидах».

Первые в истории Enhanced Games («Игры на стероидах») пройдут в мае 2026 года в Лас‑Вегасе (США).

- Сейчас всех в интервью спрашивают про Enhanced Games. Знаю, что ты спокойно к этому относишься. Вопрос – почему?

– Да, я к этому отношусь максимально нейтрально. Кому‑то из ребят это выгодно - им предлагают хорошие деньги, они подписываются выступить.

А кто‑то держится за моральные нормы, которые прививали с детства, и вся эта идея не укладывается у них в голове. Не могу сказать, что я против, но участвовать точно не собирался, – рассказал Колесников.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoКлимент Колесников
Расширенные Игры (Enhanced Games)
logoдопинг
плавание
