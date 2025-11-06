European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»

European Aquatics выступит с заявлением по поводу участия россиян в ЧЕ в Польше.

23 октября глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну их не пустят.

«Нейтральные спортсмены теперь имеют право участвовать во всех соревнованиях по водному поло и командных дисциплинах, в дополнение к индивидуальным соревнованиям.

Кроме того, действие правил теперь распространяется на все континентальные соревнования (помимо любых мероприятий World Aquatics или квалификационных соревнований на чемпионаты мира и/или Олимпийские игры) во всех дисциплинах и возрастных категориях. Это решение вступает в силу немедленно.

Что касается предстоящего чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Люблине с 2 по 7 декабря, European Aquatics и местный организационный комитет изучают новые правила World Aquatics, и вскоре будет сделано заявление.

Команды из России и Беларуси не отобрались для участия в чемпионате Европы по водному поло, который пройдет в январе-феврале 2026 года», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Первый командный вид спорта, в котором Россия вернулась