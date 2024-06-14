Дмитрий Губерниев: «Пловцы, берите пример с Ефимовой, получайте статус и в Париж. Ну что же вы такие ссыкуны...»

Теги плавание сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Дмитрий Губерниев Париж-2024 натив Водные виды

Дмитрий Губерниев призвал российских пловцов получать нейтральный статус.

Ранее Международная федерация плавания одобрила нейтральный статус россиянке Юлии Ефимовой. 

«Хочется еще раз воскликнуть, пловцы, ау? Берите пример с Ефимовой, получайте статус и в Париж. Вы же лучшие свои годы тратите впустую.

Эх, пловцы… Ну что же вы такие ссыкуны...

Соревнований у вас почти нет, вы не выступаете нигде, вас никто не знает и, похоже, уже и не узнает.

В отличие от лыжников и биатлонистов медийное болото у вас. Обидно ужасно, но эта ситуация, похоже, всех в плавании устраивает», – написал комментатор. 

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33 комментария
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идут игры БРИКС, а ты, Дима, кремлевский глашатай, заявляешь, что "соревнований у вас почти нет", да это же прямое заявление в иноагенты
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Губерниев не будь сыкуном, получай аккредитацию как независимый журналист и дуй в Париж освещать олимпиаду
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Ответ Александр Иванов
Губер ходит по тонкому льду. А тут еще Винер ругали)
Я думаю его ор согласован с руководством, без консультации с которым он очевидно рот вообще не открывает последнее десятилетие, такая вот управляемая «свобода мнений»
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Ответ Варлампий Варлампий
идут игры БРИКС, а ты, Дима, кремлевский глашатай, заявляешь, что "соревнований у вас почти нет", да это же прямое заявление в иноагенты
Да он уже давно что-то в себя поверил. Такими темпами в лучшем случае окажется ведущим программы погоды на каком-нибудь региональном канале, а в худшем на эту же программу будет вести по радио в этом же регионе).
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Ссыкун Губер сам езжай в Париж , но только за свои денежки, а не за счет Матча или государства…..
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Губер ходит по тонкому льду. А тут еще Винер ругали)
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помню типа Слава Малафеев звякнул губеру, тот тоже особой смелостью не отличился!😂😂😂
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Ответ kupezz
Да он уже давно что-то в себя поверил. Такими темпами в лучшем случае окажется ведущим программы погоды на каком-нибудь региональном канале, а в худшем на эту же программу будет вести по радио в этом же регионе).
Позавчера вëл концерт ко дню России в Петербурге. Губерниев не дурак и знает кого можно критиковать, а кого ни-ни
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Ответ Харламов Никита
Жалкое и одновременно смешное зрелище - это вы про игры БРИГЗ 🤪
не, я про тебя и твоих сопалатников
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Ну тут, наверное, федерация, в первую очередь, должна защитить интересы пловцов, сделать всё для того, чтобы российские спортсмены реализовали свою мечту и приняли участие в Олимпийских играх.
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"Эх, пловцы… Ну что же вы такие ссыкуны..."
А если некоторым там с учетом выдвинутых условий некомфортно выступать? А кто будет этим пловцам все расходы с учетом нейтрального статуса оплачивать?
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диме легко, ему зп платят за работу ртом....
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Губерниев любитель набрасывать на вентилятор...
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Ссыкунам не место в бассейне!
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Ответ Варлампий Варлампий
идут игры БРИКС, а ты, Дима, кремлевский глашатай, заявляешь, что "соревнований у вас почти нет", да это же прямое заявление в иноагенты
Какой Кремлевский выгнали отовсюду !!
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Прошу правоохранительные органы и налоговую инспекцию проверить Губерниева на наличие у этого субъекта долгов и привлечь за постоянные оскарбления заслуженых людей.
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Эти сцикуны называют себя "патриоты".
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Подал бы им сам пример - получил нейтральный статус. Но нет, ссыкун.
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Здесь каждый решает сам, как ему поступать. И призывы с одной стороны, получать нейтральный статус и обвинение в предательстве с другой, абсолютно неуместны. Особенно когда и одна и другая сторона быстренько могут переобуться.
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Эту песню не задушишь, не убъëшь...
Наверняка не последний крик души от Губера)
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Ответ rzqhbbqd4c
Я думаю его ор согласован с руководством, без консультации с которым он очевидно рот вообще не открывает последнее десятилетие, такая вот управляемая «свобода мнений»
Может и так. Но всё же обеим сторонам нужно соблюдать этические нормы в этих спорах о поездке. Вот этот его выпад - это уже за гранью.
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Ответ rzqhbbqd4c
Я думаю его ор согласован с руководством, без консультации с которым он очевидно рот вообще не открывает последнее десятилетие, такая вот управляемая «свобода мнений»
Ему не надо ничего согласовывать. Он давно уже имеет такой вес, что может позволить себе не ссать.
Ему просто накласть на всяких спортивных и прочих чиновников, а также заседателей Госдумы.
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Ответ Виктор Войнов
Губерниев не будь сыкуном, получай аккредитацию как независимый журналист и дуй в Париж освещать олимпиаду
Дмитрий Двухстульный опять играет на двух флейтах одновременно.
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