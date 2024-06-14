Дмитрий Губерниев: «Пловцы, берите пример с Ефимовой, получайте статус и в Париж. Ну что же вы такие ссыкуны...»

Дмитрий Губерниев призвал российских пловцов получать нейтральный статус.

Ранее Международная федерация плавания одобрила нейтральный статус россиянке Юлии Ефимовой.

«Хочется еще раз воскликнуть, пловцы, ау? Берите пример с , получайте статус и в . Вы же лучшие свои годы тратите впустую.

Эх, пловцы… Ну что же вы такие ссыкуны...

Соревнований у вас почти нет, вы не выступаете нигде, вас никто не знает и, похоже, уже и не узнает.

В отличие от лыжников и биатлонистов медийное болото у вас. Обидно ужасно, но эта ситуация, похоже, всех в плавании устраивает», – написал комментатор.