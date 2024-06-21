Вятчанина о попытке Ефимовой отобраться на Олимпиаду: «На 100 метрах тоже будет сложно, но она точно проявит всю свою волю»

Бывший тренер Ефимовой высказалась о попытке пловчихи отобраться на Олимпиаду.

показала результат 2.29,09 на 200-метровке брассом на чемпионате Багамских островов. Олимпийский норматив на этой дистанции – 2.24,63.

23 июня спортсменка выступит на 100 м брассом.

«Юля в последний момент узнала о допуске, поэтому в плане стартов выбирать не приходится. Конечно, это прискорбно, что в очередной раз поставили спортсменку в такие условия. Такой сложный перелет, такие тяжелые условия, это все горько.

Конечно, хотелось бы, чтобы был другой результат на дистанции 200 метров. На 100 метрах тоже будет сложно, но она точно проявит весь свой спортивный характер, всю свою волю.

Понятно, что этот старт здорово выбивает из колеи за такой короткий срок до . Но само желание идти до конца – это ее характер, добиваться, делать то, что решила. К сожалению, ее желания сейчас сопровождают такие сложные предлагаемые обстоятельства», – сказала Ирина Вятчанина.

«Отвратительно проплыла. Надеюсь, попытаю счастье на сотне». Ефимова не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом