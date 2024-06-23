Ефимова вышла в финал олимпийского отбора на 100 м брассом, но заплыв могут отменить или перенести из-за погоды

Юлия Ефимова вышла в финал на 100 м брассом на чемпионате Багамских островов.

Российская пловчиха показала в отборочном заплыве время 1 минута 9,51 секунды.

Квалификационный норматив А для отбора на Олимпиаду на дистанции 100 м брассом составляет 1 минуту 6,79 секунды. Это последний шанс Ефимовой попасть на Олимпийские игры в Париже.

«У меня новое приключение: отбор в открытом бассейне пришлось плыть под каким‑то невероятным тропическим ливнем под оглушительные звуки грома. Нам организаторы даже сказали, что на старт можно не выходить – нас и так пустят в финал.

Но я вышла на старт и показала такое время. Нам сказали, что вечерние старты отменят или перенесут, если ливень не кончится и начнет полыхать молния. Это будет уже опасно для жизни. Я готова стартовать, но тут уже от меня мало что зависит», – сказала шестикратная чемпионка мира.

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