Чепик об отборе Ефимовой на Олимпиаду: «Если она выполнит норматив, нужно будет ждать решения World Aquatics и МОК»

Чепик считает, что Ефимовой будет сложно выполнить норматив для отбора на ОИ.

Юлия Ефимова принимает участие в чемпионате Багамских островов. Для нее это последний шанс выполнить норматив для попадания на Олимпиаду.

Сегодня она выступит на дистанции 100 м брассом. Норматив А на этой дистанции составляет 1 минуту 06,79 секунды (это гарантирует квоту на Олимпиаду), норматив В – 1.07,12.

Ранее Ефимова не прошла отбор на 200 м.

«Понятно, что на 200 метрах ей было тяжело отобраться после такого перелета, это действительно очень непросто – стартовать сразу после того, как столько часов находился в пути.

Что касается «сотни» брассом, сложно будет с нормативом А. Норматив В – это дежурное для нее в принципе время. Потом уже запускается соответствующая процедура World Aquatics, нужно ждать ее решения, если выполнен норматив В.

Если World Aquatics включит в число участников, затем уже нужно пройти комиссию МОК», – сказал главный тренер сборной России Сергей Чепик.

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду