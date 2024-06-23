Губерниев об Играх БРИКС: «Конкуренцию даже сравнивать не будем с Олимпийскими играми. Но главное было загрузить спортсменов»

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Дмитрий Губерниев оценил конкуренцию на Играх БРИКС в Казани.

«Здорово, что у нас есть такие соревнования. В некоторых видах программы конкуренция была хорошая, а в некоторых был очень странный состав российской сборной. Я считаю, что у основного состава пловцов в этом сезоне вообще нет нормального старта.

Легкоатлеты выступили на БРИКС, конкуренция была хорошая, а соревнования интересные. У пловцов выступил молодежный состав, а взрослый состав, который не поедет на Олимпиаду, не выступил по глупости федерации.

Конкуренцию даже сравнивать не будем с Олимпийскими играми. Это очевидно всем. Но главное было загрузить спортсменов. Есть отдельные сильные соперники из-за рубежа, но в целом конкуренция слабая.

Если сравнить результаты пловцов с внутриамериканским отбором, мы начинаем сильно проигрывать, и этот проигрыш будет еще больше, особенно когда команда не едет на Олимпиаду.

Задача – продолжать проводить соревнования и приглашать на них спортсменов: БРИКС, содружество, все что угодно, хотя, конечно, катастрофа, когда на Играх выступает один Саша Мальцев, и у него нет соперников. Надо было как-то искусственно создавать конкуренцию», – сказал Губерниев.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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