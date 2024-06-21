Плавание. Игры БРИКС. Лифинцев, Мишарина, Шиманович, Рогожинова, Лозе, Манохина одержали победы, другие результаты

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.

Плавание

Игры БРИКС

Казань

Женщины

800 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина (Россия) – 8.30,38

2. Арина Пантина (Россия) – 8.48,12

3. Алеся Акинчиц (Беларусь) – 8.53,24

100 м, баттерфляй

1. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 57,91

2. Беатрис Безерра (Бразилия) – 59,41

3. Влада Егги (Россия) – 59,61

200 м, спина

1. Дарья Зарубенкова (Россия) – 2.11,01

2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.11,82

3. Милана Степанова (Россия) – 2.14,20

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,94

2. Ралина Гилязова (Россия) – 31,39

3. Анна Петруцкая (Беларусь) – 32,50

100 м, вольный стиль

1. Кира Манохина (Россия) – 55,73

2. Елизавета Прохорова (Россия) – 56,02

3. Лоррейн Кристина Версиани Феррейра (Бразилия) – 56,41

200 м, комплекс

1. Дарья Рогожинова (Россия) – 2.15,82

2. Наталия Сикейра Алмейда (Бразилия) – 2.15,83

3. Виктория Машкина (Россия) – 2.15,99

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Беларусь – 4.02,68

2. Россия – 4.04,67

3. Бразилия – 4.13,97

Мужчины

400 м, комплекс

1. Ярослав Лозе (Россия) – 4.16,69

2. Стефан Александр Де Фрейтас Стеверинк (Бразилия) – 4.17,55

3. Ярослав Соколовский (Россия) – 4.22,87

50 м, баттерфляй

1. Григорий Пекарский (Беларусь) – 23,42

2. Арсений Боржаков (Беларусь) – 23,72

3. Абеку Гекье Джексон (Гана) – 23,87

100 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 53,51

2. Иван Тарасов (Россия) – 54,42

3. Станислав Макровский (Беларусь) – 55,57

200 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.13,96

2. Михаил Быков (Россия) – 2.14,78

3. Роман Ячменев (Россия) – 2.14,92

200 м, вольный стиль

1. Николай Колесников (Россия) – 1.48,97

2. Бруно Сантос Дутра (Бразилия) – 1.49,98

3. Андрей Черепков (Россия) – 1.50,07

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Россия – 3.36,13

2. Беларусь – 3.36,72

3. Бразилия – 3.43,41