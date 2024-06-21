Плавание. Игры БРИКС. Лифинцев, Мишарина, Шиманович, Рогожинова, Лозе, Манохина одержали победы, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен сборная Бразилии жен сборная Бразилии сборная Беларуси жен сборная Беларуси Анастасия Шкурдай Илья Шиманович Алина Змушко Анастасия Кулешова Ралина Гилязова Влада Егги Мирон Лифинцев Игры БРИКС Дарья Рогожинова Ксения Мишарина Виктория Машкина Милана Степанова Дарья Зарубенкова Ярослав Лозе Иван Тарасов Андрей Черепков Николай Колесников Ярослав Соколовский Роман Ячменев Михаил Быков Елизавета Прохорова Кира Манохина Арина Пантина Водные виды

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.

Плавание

Игры БРИКС

Казань

Женщины

800 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина (Россия) – 8.30,38

2. Арина Пантина (Россия) – 8.48,12

3. Алеся Акинчиц (Беларусь) – 8.53,24

100 м, баттерфляй

1. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 57,91

2. Беатрис Безерра (Бразилия) – 59,41

3. Влада Егги (Россия) – 59,61

200 м, спина

1. Дарья Зарубенкова (Россия) – 2.11,01

2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.11,82

3. Милана Степанова (Россия) – 2.14,20

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,94

2. Ралина Гилязова (Россия) – 31,39

3. Анна Петруцкая (Беларусь) – 32,50

100 м, вольный стиль

1. Кира Манохина (Россия) – 55,73

2. Елизавета Прохорова (Россия) – 56,02

3. Лоррейн Кристина Версиани Феррейра (Бразилия) – 56,41

200 м, комплекс

1. Дарья Рогожинова (Россия) – 2.15,82

2. Наталия Сикейра Алмейда (Бразилия) – 2.15,83

3. Виктория Машкина (Россия) – 2.15,99

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Беларусь – 4.02,68

2. Россия – 4.04,67

3. Бразилия – 4.13,97

Мужчины

400 м, комплекс

1. Ярослав Лозе (Россия) – 4.16,69

2. Стефан Александр Де Фрейтас Стеверинк (Бразилия) – 4.17,55

3. Ярослав Соколовский (Россия) – 4.22,87

50 м, баттерфляй

1. Григорий Пекарский (Беларусь) – 23,42

2. Арсений Боржаков (Беларусь) – 23,72

3. Абеку Гекье Джексон (Гана) – 23,87

100 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 53,51

2. Иван Тарасов (Россия) – 54,42

3. Станислав Макровский (Беларусь) – 55,57

200 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.13,96

2. Михаил Быков (Россия) – 2.14,78

3. Роман Ячменев (Россия) – 2.14,92

200 м, вольный стиль

1. Николай Колесников (Россия) – 1.48,97

2. Бруно Сантос Дутра (Бразилия) – 1.49,98

3. Андрей Черепков (Россия) – 1.50,07

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Россия – 3.36,13

2. Беларусь – 3.36,72

3. Бразилия – 3.43,41

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1 комментарий
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Шиманович берëт от жизни (в текущих реалиях) всë.
Да и правильно делает.
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