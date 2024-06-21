Плавание. Игры БРИКС. Лифинцев, Мишарина, Шиманович, Рогожинова, Лозе, Манохина одержали победы, другие результаты
На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.
Плавание
Игры БРИКС
Казань
Женщины
800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина (Россия) – 8.30,38
2. Арина Пантина (Россия) – 8.48,12
3. Алеся Акинчиц (Беларусь) – 8.53,24
100 м, баттерфляй
1. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 57,91
2. Беатрис Безерра (Бразилия) – 59,41
3. Влада Егги (Россия) – 59,61
200 м, спина
1. Дарья Зарубенкова (Россия) – 2.11,01
2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 2.11,82
3. Милана Степанова (Россия) – 2.14,20
50 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,94
2. Ралина Гилязова (Россия) – 31,39
3. Анна Петруцкая (Беларусь) – 32,50
100 м, вольный стиль
1. Кира Манохина (Россия) – 55,73
2. Елизавета Прохорова (Россия) – 56,02
3. Лоррейн Кристина Версиани Феррейра (Бразилия) – 56,41
200 м, комплекс
1. Дарья Рогожинова (Россия) – 2.15,82
2. Наталия Сикейра Алмейда (Бразилия) – 2.15,83
3. Виктория Машкина (Россия) – 2.15,99
4х100 м, комбинированная эстафета
1. Беларусь – 4.02,68
2. Россия – 4.04,67
3. Бразилия – 4.13,97
Мужчины
400 м, комплекс
1. Ярослав Лозе (Россия) – 4.16,69
2. Стефан Александр Де Фрейтас Стеверинк (Бразилия) – 4.17,55
3. Ярослав Соколовский (Россия) – 4.22,87
50 м, баттерфляй
1. Григорий Пекарский (Беларусь) – 23,42
2. Арсений Боржаков (Беларусь) – 23,72
3. Абеку Гекье Джексон (Гана) – 23,87
100 м, спина
1. Мирон Лифинцев (Россия) – 53,51
2. Иван Тарасов (Россия) – 54,42
3. Станислав Макровский (Беларусь) – 55,57
200 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.13,96
2. Михаил Быков (Россия) – 2.14,78
3. Роман Ячменев (Россия) – 2.14,92
200 м, вольный стиль
1. Николай Колесников (Россия) – 1.48,97
2. Бруно Сантос Дутра (Бразилия) – 1.49,98
3. Андрей Черепков (Россия) – 1.50,07
4х100 м, комбинированная эстафета
1. Россия – 3.36,13
2. Беларусь – 3.36,72
3. Бразилия – 3.43,41
Да и правильно делает.