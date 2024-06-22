Чемпионат Европы по водным видам спорта. Милак, Сенански, Пискорская, Горбенко одержали победы
22 июня на чемпионате Европы разыграно 6 комплектов наград в плавании.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание
50 м, брасс
1. Хусейн Эмре Сакчи (Турция) – 26,92
2. Ноэль де Гус (Германия) – 26,93
3. Кристиан Пичугин (Израиль) – 27,02
200 м, баттерфляй
1. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.54,43
2. Кшиштоф Хмелевский (Польша) – 1.54,78
3. Михал Хмелевский (Польша) – 1.55,51
4x200 м, смешанная эстафета
1. Венгрия – 7.30,11
2. Польша – 7.35,08
3. Германия – 7.35,56
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Петра Сенански (Венгрия) – 24,56
2. Теодора Драку (Греция) – 24,59
3. Юлие Кепп Йенсен (Дания) – 24,79
100 м, спина
1. Адела Пискорская (Польша) – 59,79
2. Даниэль Хилл (Ирландия) – 1.00,19
3. Роос Ваноттердайк (Бельгия) – 1.00,58
200 м, комплекс
1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 2.09,75
2. Леа Полонски (Израиль) – 2.11,18
3. Барбора Сееманова (Чехия) – 2.11,48