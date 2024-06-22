Чемпионат Европы по водным видам спорта. Милак, Сенански, Пискорская, Горбенко одержали победы

Теги плавание результаты чемпионат Европы сборная Германии сборная Греции сборная Израиля сборная Турции Криштоф Милак Анастасия Горбенко Барбора Сееманова Кшиштоф Хмелевский Сборная Польши жен Водные виды

22 июня на чемпионате Европы разыграно 6 комплектов наград в плавании.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание

50 м, брасс

1. Хусейн Эмре Сакчи (Турция) – 26,92

2. Ноэль де Гус (Германия) – 26,93

3. Кристиан Пичугин (Израиль) – 27,02

200 м, баттерфляй

1. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.54,43

2. Кшиштоф Хмелевский (Польша) – 1.54,78

3. Михал Хмелевский (Польша) – 1.55,51

 4x200 м, смешанная эстафета 

1. Венгрия – 7.30,11

2. Польша – 7.35,08

3. Германия – 7.35,56

Женщины 

50 м, вольный стиль 

1. Петра Сенански (Венгрия) – 24,56

2. Теодора Драку (Греция) – 24,59

3. Юлие Кепп Йенсен (Дания) – 24,79

100 м, спина

1. Адела Пискорская (Польша) – 59,79

2. Даниэль Хилл (Ирландия) – 1.00,19

3. Роос Ваноттердайк (Бельгия) – 1.00,58

200 м, комплекс

1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 2.09,75

2. Леа Полонски (Израиль) – 2.11,18

3. Барбора Сееманова (Чехия) – 2.11,48

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