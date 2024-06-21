Чемпионат Европы по водным видам спорта. Попович, Христу, Ваноттердейк, Горска, Якл победили в плавании, другие результаты
21 июня на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграли 8 комплектов наград.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 57,47
2. Георгия Дамасиоти (Греция) – 57,74
3. Сара Юневик (Швеция) – 58,06
200 м, брасс
1. Кристина Горска (Чехия) – 2.23,60
2. Клара Рюбак-Андерсен (Дания) – 2.25,20
3. Лиза Мами (Швейцария) – 2.26,10
1500 м, вольный стиль
1. Вивьен Якл (Венгрия) – 16.06,37
2. Селине Ридер (Германия) – 16.15,98
3. Флер Льюис (Великобритания) – 16.17,53
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) – 1.43,13
2. Данас Рапшис (Литва) – 1.45,65
3. Антонио Дьякович (Швейцария) – 1.46,32
50 м, спина
1. Апостолос Христу (Греция) – 24,39
2. Ксаверий Масюк (Польша) – 24,63
3. Евангелос Макригианнис (Греция) – 24,74
4х100 м, смешанная эстафета, вольный стиль
1. Венгрия – 3.25,69
2. Польша – 3.26,53
3. Германия – 3.27,01
Прыжки в воду
Мужчины
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
1. Антон Кнолль – Дариуш Лотфи (Австрия) – 367,05
2. Франческо Казалини – Джулиан Верцотто (Италия) – 356,88
3. Бен Катмор – Юэн Маккейб (Великобритания) – 350,70
Женщины
Трамплин, 3 м
1. Дешарн Бент-Эшмейл (Великобритания) – 305,15
2. Хелле Туксен (Норвегия) – 243,20
3. Клэр Крайан (Ирландия) – 240,55