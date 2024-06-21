Чемпионат Европы по водным видам спорта. Попович, Христу, Ваноттердейк, Горска, Якл победили в плавании, другие результаты

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21 июня на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграли 8 комплектов наград.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) – 57,47

2. Георгия Дамасиоти (Греция) – 57,74

3. Сара Юневик (Швеция) – 58,06

200 м, брасс

1. Кристина Горска (Чехия) – 2.23,60

2. Клара Рюбак-Андерсен (Дания) – 2.25,20

3. Лиза Мами (Швейцария) – 2.26,10

1500 м, вольный стиль

1. Вивьен Якл (Венгрия) – 16.06,37

2. Селине Ридер (Германия) – 16.15,98

3. Флер Льюис (Великобритания) – 16.17,53

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) – 1.43,13

2. Данас Рапшис (Литва) – 1.45,65

3. Антонио Дьякович (Швейцария) – 1.46,32

50 м, спина

1. Апостолос Христу (Греция) – 24,39

2. Ксаверий Масюк (Польша) – 24,63

3. Евангелос Макригианнис (Греция) – 24,74

4х100 м, смешанная эстафета, вольный стиль

1. Венгрия – 3.25,69

2. Польша – 3.26,53

3. Германия – 3.27,01

Прыжки в воду

Мужчины

Вышка, 10 м, синхронные прыжки

1. Антон Кнолль – Дариуш Лотфи (Австрия) – 367,05

2. Франческо Казалини – Джулиан Верцотто (Италия) – 356,88

3. Бен Катмор – Юэн Маккейб (Великобритания) – 350,70

Женщины

Трамплин, 3 м

1. Дешарн Бент-Эшмейл (Великобритания) – 305,15

2. Хелле Туксен (Норвегия) – 243,20

3. Клэр Крайан (Ирландия) – 240,55

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