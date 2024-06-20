Чемпионат Европы по водным видам спорта. Милак, Епитропов, Перссон, Хилл, Сееманова победили в плавании, другие результаты

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20 июня на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграли 7 комплектов наград.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Криштоф Милак (Венгрия) – 50,82

2. Хуберт Кош (Венгрия) – 50,96

3. Якуб Мажерский (Польша) – 50,98

200 м, брасс

1. Любомир Епитропов (Болгария) – 2.09,45

1. Эрик Перссон (Швеция) – 2.09,45

3. Ян Калусовский (Польша) – 2.10,20

4х100 м, эстафета, вольный стиль

1. Сербия – 3.12,90

2. Польша – 3.13,25

3. Греция – 3.13,73

Женщины

50 м, спина

1. Дэниэлль Хилл (Ирландия) – 27,73

2. Теодора Драку (Греция) – 27,87

3. Адела Пискорская (Польша) – 28,00

200 м, вольный стиль

1. Барбора Сееманова (Чехия) – 1.55,37

2. Минна Абрахам (Венгрия) – 1.57,22

3. Николь Майер (Германия) – 1.57,36

Прыжки в воду

Женщины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Дешарн Бент-Эшмейл – Эми Роллинсон (Великобритания) – 269,10

2. Нина Янмюр – Эльна Видерстрем (Швеция) – 258,75

3. Наис Жилле – Жюльетт Ланди (Франция) – 243,33

Мужчины

Трамплин, 1 м

1. Андржей Ржежутек (Польша) – 394,40

2. Маттео Санторо (Италия) – 391,70

3. Стефано Белотти (Италия) – 370,50

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