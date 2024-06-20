Чемпионат Европы по водным видам спорта. Милак, Епитропов, Перссон, Хилл, Сееманова победили в плавании, другие результаты
20 июня на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграли 7 комплектов наград.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Криштоф Милак (Венгрия) – 50,82
2. Хуберт Кош (Венгрия) – 50,96
3. Якуб Мажерский (Польша) – 50,98
200 м, брасс
1. Любомир Епитропов (Болгария) – 2.09,45
1. Эрик Перссон (Швеция) – 2.09,45
3. Ян Калусовский (Польша) – 2.10,20
4х100 м, эстафета, вольный стиль
1. Сербия – 3.12,90
2. Польша – 3.13,25
3. Греция – 3.13,73
Женщины
50 м, спина
1. Дэниэлль Хилл (Ирландия) – 27,73
2. Теодора Драку (Греция) – 27,87
3. Адела Пискорская (Польша) – 28,00
200 м, вольный стиль
1. Барбора Сееманова (Чехия) – 1.55,37
2. Минна Абрахам (Венгрия) – 1.57,22
3. Николь Майер (Германия) – 1.57,36
Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Дешарн Бент-Эшмейл – Эми Роллинсон (Великобритания) – 269,10
2. Нина Янмюр – Эльна Видерстрем (Швеция) – 258,75
3. Наис Жилле – Жюльетт Ланди (Франция) – 243,33
Мужчины
Трамплин, 1 м
1. Андржей Ржежутек (Польша) – 394,40
2. Маттео Санторо (Италия) – 391,70
3. Стефано Белотти (Италия) – 370,50