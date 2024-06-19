Чемпионат Европы по водным видам спорта. Попович, Романчук, Горбенко, Энели Ефимова победили в плавании, другие результаты
На чемпионате Европы по водным видам спорта разыграны 9 комплектов наград.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Белград, Сербия
Плавание
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) – 46,88
2. Нандор Немет (Венгрия) – 47,49
3. Андрей Барна (Сербия) – 47,66
200 м, спина
1. Александр Желтяков (Украина) – 1.55,39
2. Апостолос Сискос (Греция) – 1.55,42
3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.55,75
800 м, вольный стиль
1. Михаил Романчук (Украина) – 7.46,20
2. Димитрос Маркос (Греция) – 7.48,59
3. Залан Саркани (Венгрия) – 7.49,29
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Сара Юневик (Швеция) – 25,68
2. Роос Ваноттердийк (Бельгия) – 26,08
3. Анна Нтунтунаки (Греция) – 26,18
100 м, брасс
1. Энели Ефимова (Эстония) – 1.06,41
2. Лиза Мами (Швейцария) – 1.07,15
3. Оливия Клинт Ипса (Швеция) – 1.07,73
400 м, комплекс
1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 4.36,05
2. Вивьен Джекл (Венгрия) – 4.38,96
3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 4.40,24
4x100 м, эстафета, вольный стиль
1. Венгрия – 3.36,77
2. Дания – 3.38,48
3. Польша – 3.41,01
Прыжки в воду
Женщины
Платформа, 10 м
1. Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания) – 287,90
2. Эмили Галифакс (Франция) – 278,10
3. Софья Лыскун (Украина) – 278,10
Мужчины
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Великобритания – 268,50
2. Швеция – 261,42
3. Германия – 260,85