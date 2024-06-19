Чемпионат Европы по водным видам спорта. Попович, Романчук, Горбенко, Энели Ефимова победили в плавании, другие результаты

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На чемпионате Европы по водным видам спорта разыграны 9 комплектов наград.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Белград, Сербия

Плавание

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) – 46,88 

2. Нандор Немет (Венгрия) – 47,49

3. Андрей Барна (Сербия) – 47,66

200 м, спина

1. Александр Желтяков (Украина) – 1.55,39

2. Апостолос Сискос (Греция) – 1.55,42

3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.55,75

800 м, вольный стиль

1. Михаил Романчук (Украина) – 7.46,20

2. Димитрос Маркос (Греция) – 7.48,59

3. Залан Саркани (Венгрия) – 7.49,29

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Сара Юневик (Швеция) – 25,68

2. Роос Ваноттердийк (Бельгия) – 26,08

3. Анна Нтунтунаки (Греция) – 26,18

100 м, брасс

1. Энели Ефимова (Эстония) – 1.06,41

2. Лиза Мами (Швейцария) – 1.07,15

3. Оливия Клинт Ипса (Швеция) – 1.07,73

400 м, комплекс

1. Анастасия Горбенко (Израиль) – 4.36,05

2. Вивьен Джекл (Венгрия) – 4.38,96

3. Жужанна Якабош (Венгрия) – 4.40,24

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Венгрия – 3.36,77

2. Дания – 3.38,48

3. Польша – 3.41,01

Прыжки в воду

Женщины

Платформа, 10 м

1. Ана Карвахаль Сан Мигель (Испания) – 287,90

2. Эмили Галифакс (Франция) – 278,10

3. Софья Лыскун (Украина) – 278,10

Мужчины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Великобритания – 268,50

2. Швеция – 261,42

3. Германия – 260,85

 

9 комментариев
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Сотня кролем ломовая на Олимпиаде будет.Поповичи вернулся.Да как!...А Дрессел в сборную США не попал.На Олимпиаде 2021 года была лебединая песня.
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Как бы на Кубке России у Лифинцева может рекорд Мира на спинной сотне случится.Стучу по дереву.В голове всё время крутится 51.50....
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Ответ tai65pan@yandex.ru
Сотня кролем ломовая на Олимпиаде будет.Поповичи вернулся.Да как!...А Дрессел в сборную США не попал.На Олимпиаде 2021 года была лебединая песня.
8 сотых до рекорда мира, впечатляет!
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Ответ Клоп Говорун
8 сотых до рекорда мира, впечатляет!
Да-да,боюсь через месяц в Париже это будет ещё круче.
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Ответ tai65pan@yandex.ru
Да-да,боюсь через месяц в Париже это будет ещё круче.
Жду его выступления на 200 вс
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Ответ Клоп Говорун
Жду его выступления на 200 вс
Я тоже.Должно быстрее 1.43.00 быть,а в Париже тогда замахнётся на рекорд мира.
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Ответ tai65pan@yandex.ru
Я тоже.Должно быстрее 1.43.00 быть,а в Париже тогда замахнётся на рекорд мира.
Быстрее 1:44:00 может получиться, на Олимпиаде, думаю, выплывет из 1:43:00. Хотелось бы, конечно, рекорд мира в ближайшее время, но Бидерман далековато всë-таки. Поживëм увидим
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Ответ tai65pan@yandex.ru
Сотня кролем ломовая на Олимпиаде будет.Поповичи вернулся.Да как!...А Дрессел в сборную США не попал.На Олимпиаде 2021 года была лебединая песня.
Дрессел попал но пока только в эстафету. И остались 100 батом и 50 кролем где он наверняка попадет в личные.
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Ответ tai65pan@yandex.ru
Сотня кролем ломовая на Олимпиаде будет.Поповичи вернулся.Да как!...А Дрессел в сборную США не попал.На Олимпиаде 2021 года была лебединая песня.
Во первых, он попал в эстафету. Во вторых, 100 бат и 50 вольным еще впереди.
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