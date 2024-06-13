Агапитов об Играх БРИКС: «Мы рассматриваем это как дополнение к мировому движению, где у спортсменов есть право выбора, где выступать»

Теги МОК Политика Максим Агапитов Игры БРИКС Тяжелая атлетика

Глава ФТАР назвал Игры БРИКС дополнением к мировому спортивному движению.

Соревнования проходят с 12 по 23 июня в Казани. Сегодня было разыграно 4 комплекта наград в тяжелой атлетике.

«Мы рады этому событию, оно получилось красочным, и мы верим, что оно имеет право на жизнь. Это ни в коем случае не противопоставление или какая-то альтернатива международным движениям. Это движение, в котором сохранены настоящие, традиционные ценности – и человеческие, и спортивные.

Поэтому мы рассматриваем это соревнование как опцию, как дополнение к мировому движению, где у спортсменов есть право выбора, где выступать. Там, где есть более обширные, размазанные, а иногда и перевернутые с ног на голову ценности, или там, где есть и хранятся настоящие традиции.

Я сейчас говорю и о новой гендерной политике, которую навязывают Международный олимпийский комитет (МОК) и те, кто за ним стоит. Мы опять же не говорим, что плохо, что хорошо, не даем этому оценку. Я думаю, при изменении политической обстановки эти соревнования [Игры БРИКС] будут развиваться дальше и иметь большой успех», – сказал глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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4 комментария
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Что у них с фамилиями сегодня, сначала Мусохранов, теперь вот Агапитов.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Право выбора это хорошо. Уверен что любой спортсмен будь у него право выбора выбрал бы игры БРИКС, а не ОИ.
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Ответ Муся Никитова
Смеешься?（）
Шутю я, шутю...
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