«Отвратительно проплыла. Надеюсь, попытаю счастье на сотне». Ефимова не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Водные виды

Юлия Ефимова не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом.

Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов – для нее это последний шанс выполнить норматив для Олимпиады.

«Отвратительно проплыла, за 2.29. Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25-2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов.

Но хорошо, что старты на 50 и 100 м брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 м был сразу финал.

Важно, что олимпийская дистанция 100 м брасс – в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье. А вообще надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую Олимпиаду», – рассказала Ефимова.

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8 комментариев
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Все равно красотка, борется до последнего и плывёт против течения, если можно так выразиться)
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Ответ Kerghoodoo
Получается, сама себя не пустила на ОИ. Даже жалко немного - её и спортсру, теперь и обвинять -то некого.
С самого начала все понятно было. Не все бабы в 30 лет ягодки.
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Бывает...
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Спасибо за великолепную карьеру!
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