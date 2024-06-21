«Отвратительно проплыла. Надеюсь, попытаю счастье на сотне». Ефимова не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом

Юлия Ефимова не смогла отобраться в Париж-2024 на 200 м брассом.

выступила на чемпионате Багамских островов – для нее это последний шанс выполнить норматив для Олимпиады.

«Отвратительно проплыла, за 2.29. Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25-2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов.

Но хорошо, что старты на 50 и 100 м брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 м был сразу финал.

Важно, что олимпийская дистанция 100 м брасс – в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье. А вообще надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую », – рассказала Ефимова.