Плавание. Игры БРИКС. Дьякова, Лифинцев, Полещук, Степанова, Зажирский победили, Мишарина взяла серебро, другие результаты
На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.
Плавание
Казань
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Виктор Гимараеш Алкара (Бразилия) – 22,28
2. Роман Жидков (Россия) – 22,73
3. Илья Захариков (Россия) – 22,93
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 59,93
2. Жоао Луиз Гомес Джуниор (Бразилия) – 1.01,21
3. Кирилл Савич (Россия) – 1.01,42
100 м, баттерфляй
1. Герман Зажирский (Россия) – 52,54
2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 52,66
3. Абеку Гекье Джексон (Гана) – 53,08
200 м, спина
1. Мирон Лифинцев (Россия) – 1.56,61
2. Ярослав Лозе (Россия) – 1.58,09
3. Брандонн Пиерры Цруз Алмеида (Бразилия) – 2.02,29
400 м, вольный стиль
1. Николай Колесников (Россия) – 3.50,67
2. Стефан Александр Де Фрейтас Стеверинк (Бразилия) – 3.50,95
3. Григорий Вековищев (Россия) – 3.51,62
4x100 м, эстафета, вольный стиль
1. Россия – 3.19,59
2. Бразилия – 3.19,60
3. Беларусь – 3.23,34
Женщины
50 м, спина
1. Милана Степанова (Россия) – 28,63
2. Мария Осетрова (Россия) – 28,91
3. Юлия Карла Феррейра Гоэс (Бразилия) – 28,93
50 м, вольный стиль
1. Мария Полещук (Россия) – 25,24
2. Лоррейн Кристина Версиани Феррейра (Бразилия) – 25,57
3. Кира Манохина (Россия) – 25,64
200 м, баттерфляй
1. Серафима Фокина (Россия) – 2.11,72
2. Мария Луиза Де Карвалью Пессанья (Бразилия) – 2.11,74
3. Дарья Рогожинова (Россия) – 2.13,39
200 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 2.24,51
2. Анастасия Шиленкова (Россия) – 2.29,09
3. Виктория Блинова (Россия) – 2.30,48
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,07
2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.11,81
3. Тайана Мелисса Габриэль Ду Амарал (Бразилия) – 4.17,10
4x100 м, эстафета, вольный стиль
1. Россия – 3.43,69
2. Бразилия – 3.44,79
3. ЮАР – 3.57,12