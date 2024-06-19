Плавание. Игры БРИКС. Дьякова, Лифинцев, Полещук, Степанова, Зажирский победили, Мишарина взяла серебро, другие результаты

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.

Плавание

Казань

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Виктор Гимараеш Алкара (Бразилия) – 22,28

2. Роман Жидков (Россия) – 22,73

3. Илья Захариков (Россия) – 22,93

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 59,93

2. Жоао Луиз Гомес Джуниор (Бразилия) – 1.01,21

3. Кирилл Савич (Россия) – 1.01,42

100 м, баттерфляй

1. Герман Зажирский (Россия) – 52,54

2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 52,66

3. Абеку Гекье Джексон (Гана) – 53,08

200 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 1.56,61

2. Ярослав Лозе (Россия) – 1.58,09

3. Брандонн Пиерры Цруз Алмеида (Бразилия) – 2.02,29

400 м, вольный стиль

1. Николай Колесников (Россия) – 3.50,67

2. Стефан Александр Де Фрейтас Стеверинк (Бразилия) – 3.50,95

3. Григорий Вековищев (Россия) – 3.51,62

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Россия – 3.19,59

2. Бразилия – 3.19,60

3. Беларусь – 3.23,34

Женщины

50 м, спина

1. Милана Степанова (Россия) – 28,63

2. Мария Осетрова (Россия) – 28,91

3. Юлия Карла Феррейра Гоэс (Бразилия) – 28,93

50 м, вольный стиль

1. Мария Полещук (Россия) – 25,24

2. Лоррейн Кристина Версиани Феррейра (Бразилия) – 25,57

3. Кира Манохина (Россия) – 25,64

200 м, баттерфляй

1. Серафима Фокина (Россия) – 2.11,72

2. Мария Луиза Де Карвалью Пессанья (Бразилия) – 2.11,74

3. Дарья Рогожинова (Россия) – 2.13,39

200 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 2.24,51

2. Анастасия Шиленкова (Россия) – 2.29,09

3. Виктория Блинова (Россия) – 2.30,48

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,07

2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.11,81

3. Тайана Мелисса Габриэль Ду Амарал (Бразилия) – 4.17,10

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Россия – 3.43,69

2. Бразилия – 3.44,79

3. ЮАР – 3.57,12