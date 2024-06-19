Плавание. Игры БРИКС. Дьякова, Лифинцев, Полещук, Степанова, Зажирский победили, Мишарина взяла серебро, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен сборная Бразилии жен сборная Бразилии сборная ЮАР жен сборная Беларуси жен Илья Шиманович Алина Змушко Виктория Блинова Софья Дьякова Серафима Фокина Игры БРИКС Дарья Рогожинова Ксения Мишарина Герман Зажирский Милана Степанова Мария Полещук Роман Жидков Илья Захариков Николай Колесников Кирилл Савич Григорий Вековищев Кира Манохина Мария Осетрова Анастасия Шиленкова Водные виды

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.

Плавание

Игры БРИКС

Казань

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Виктор Гимараеш Алкара (Бразилия) – 22,28

2. Роман Жидков (Россия) – 22,73

3. Илья Захариков (Россия) – 22,93

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 59,93

2. Жоао Луиз Гомес Джуниор (Бразилия) – 1.01,21

3. Кирилл Савич (Россия) – 1.01,42

100 м, баттерфляй

1. Герман Зажирский (Россия) – 52,54

2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 52,66

3. Абеку Гекье Джексон (Гана) – 53,08

200 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 1.56,61

2. Ярослав Лозе (Россия) – 1.58,09

3. Брандонн Пиерры Цруз Алмеида (Бразилия) – 2.02,29

400 м, вольный стиль

1. Николай Колесников (Россия) – 3.50,67

2. Стефан Александр Де Фрейтас Стеверинк (Бразилия) – 3.50,95

3. Григорий Вековищев (Россия) – 3.51,62

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Россия – 3.19,59

2. Бразилия – 3.19,60

3. Беларусь – 3.23,34

Женщины

50 м, спина

1. Милана Степанова (Россия) – 28,63

2. Мария Осетрова (Россия) – 28,91

3. Юлия Карла Феррейра Гоэс (Бразилия) – 28,93

50 м, вольный стиль

1. Мария Полещук (Россия) – 25,24

2. Лоррейн Кристина Версиани Феррейра (Бразилия) – 25,57

3. Кира Манохина (Россия) – 25,64

200 м, баттерфляй

1. Серафима Фокина (Россия) – 2.11,72

2. Мария Луиза Де Карвалью Пессанья (Бразилия) – 2.11,74

3. Дарья Рогожинова (Россия) – 2.13,39

200 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 2.24,51

2. Анастасия Шиленкова (Россия) – 2.29,09

3. Виктория Блинова (Россия) – 2.30,48

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,07

2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.11,81

3. Тайана Мелисса Габриэль Ду Амарал (Бразилия) – 4.17,10

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Россия – 3.43,69

2. Бразилия – 3.44,79

3. ЮАР – 3.57,12

1 комментарий
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Это на что же Лифинцев будет готов на сотне?Наверняка у него пик формы будет через месяц на Кубке России.17-летний Лозе тоже на спинной двухсотметровке неплохо.Зажирский в дельфине неплохо,у него основные 200м.Дьякова недурно,на Кубке России на 400м кролем может с Мишариной неплохо поплыть(Павлова уже всё - с ярмарки едет).
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