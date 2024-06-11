Лифинцев, Мишарина, Егги, Саратова вошли в состав сборной России по плаванию на Игры БРИКС

Всероссийская федерация плавания объявила состав сборной на Игры БРИКС в Казани.

Соревнования по плаванию в рамках пройдут с 19 по 21 июня. Команду России будут представлять юниоры.

Сборная России

Мужчины: Егор Бахур, Дмитрий Гужевкин, Анатолий Гусенков, Роман Жидков, Герман Зажирский, Илья Захариков, Мирон Лифинцев, Ярослав Лозе, Иван Тарасов, Андрей Черепков, Вячеслав Зуев, Николай Колесников, Георгий Яковлев, Кирилл Савич, Егор Баранов, Валерий Петрушин, Ярослав Соколовский, Григорий Вековищев, Роман Ячменев, Михаил Щербаков, Михаил Быков, Егор Бабинич.

Женщины: Ралина Гилязова, Софья Дьякова, Влада Егги, Виктория Машкина, Ксения Мишарина, Мария Полещук, Елизавета Прохорова, Дарья Рогожинова, Анастасия Саратова, Милана Степанова, Арина Хитева, Кира Манохина, Алиса Захарова, Анастасия Котельникова, Дарья Зарубенкова, Варвара Хвесюк, Арина Пантина, Виктория Блинова, Мария Осетрова, Анастасия Шиленкова, Серафима Фокина, Виктория Макарова.