Плавание. Игры БРИКС. Лифинцев, Шкурдай, Шиманович, Дьякова, Жидков одержали победы, другие результаты
На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.
Плавание
Игры БРИКС
Казань
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Роман Жидков (Россия) – 49,19
2. Виктор Гимараеш Алкара (Бразилия) – 49,65
3. Николай Колесников (Россия) – 49,81
200 м, комплекс
1. Михаил Щербаков (Россия) – 2.00,97
2. Анатолий Гусенков (Россия) – 2.01,86
3. Леонардо Коэльо Сантос (Бразилия) – 2.02,46
50 м, спина
1. Мирон Лифинцев (Россия) – 24,75
2. Иван Тарасов (Россия) – 25,30
3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 25,53
50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 27,18
2. Жоао Луиз Гомес Джуниор (Бразилия) – 27,48
3. Егор Бахур (Россия) – 27,83
1500 м, вольный стиль
1. Тьяго Матурена Руффини (Бразилия) – 15.16,68
2. Егор Бабинич (Россия) – 15.26,37
3. Крис Стефано Михайлов (ЮАР) – 15.33,16
200 м, баттерфляй
1. Иван Шамшурин (Беларусь) – 1.57,65
2. Герман Зажирский (Россия) – 1.58,50
3. Григорий Вековищев (Россия) – 2.00,83
Женщины
200 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова (Россия) – 1.58,73
2. Наталия Сикейра Алмейда (Бразилия) – 1.59,96
3. Анастасия Саратова (Россия) – 2.00,82
400 м, комплекс
1. Виктория Блинова (Россия) – 4.46,46
2. Дарья Рогожинова (Россия) – 4.56,88
3. Инана Солеман (Сирия) – 4.59,90
100 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 1.00,57
2. Милана Степанова (Россия) – 1.02,0
3. Мария Луиза Де Карвалью Пессанья (Бразилия) – 1.02,07
50 м, баттерфляй
1. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 26,41
2. Беатрис Безерра (Бразилия) – 26,46
3. Арина Хитева (Россия) – 26,69
100 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 1.06,86
2. Ралина Гилязова (Россия) – 1.08,90
3. Анна Петруцкая (Беларусь) – 1.09,70
4х100 м, смешанная комбинированная эстафета
1. Беларусь – 3.49,15
2. Россия – 3.50,48
3. Бразилия – 3.54,29