Плавание. Игры БРИКС. Лифинцев, Шкурдай, Шиманович, Дьякова, Жидков одержали победы, другие результаты

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.

Плавание

Игры БРИКС

Казань

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Роман Жидков (Россия) – 49,19

2. Виктор Гимараеш Алкара (Бразилия) – 49,65

3. Николай Колесников (Россия) – 49,81

200 м, комплекс

1. Михаил Щербаков (Россия) – 2.00,97

2. Анатолий Гусенков (Россия) – 2.01,86

3. Леонардо Коэльо Сантос (Бразилия) – 2.02,46

50 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 24,75

2. Иван Тарасов (Россия) – 25,30

3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 25,53

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 27,18

2. Жоао Луиз Гомес Джуниор (Бразилия) – 27,48

3. Егор Бахур (Россия) – 27,83

1500 м, вольный стиль

1. Тьяго Матурена Руффини (Бразилия) – 15.16,68

2. Егор Бабинич (Россия) – 15.26,37

3. Крис Стефано Михайлов (ЮАР) – 15.33,16

200 м, баттерфляй

1. Иван Шамшурин (Беларусь) – 1.57,65

2. Герман Зажирский (Россия) – 1.58,50

3. Григорий Вековищев (Россия) – 2.00,83

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова (Россия) – 1.58,73

2. Наталия Сикейра Алмейда (Бразилия) – 1.59,96

3. Анастасия Саратова (Россия) – 2.00,82

400 м, комплекс

1. Виктория Блинова (Россия) – 4.46,46

2. Дарья Рогожинова (Россия) – 4.56,88

3. Инана Солеман (Сирия) – 4.59,90

100 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 1.00,57

2. Милана Степанова (Россия) – 1.02,0

3. Мария Луиза Де Карвалью Пессанья (Бразилия) – 1.02,07

50 м, баттерфляй

1. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 26,41

2. Беатрис Безерра (Бразилия) – 26,46

3. Арина Хитева (Россия) – 26,69

100 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 1.06,86

2. Ралина Гилязова (Россия) – 1.08,90

3. Анна Петруцкая (Беларусь) – 1.09,70

4х100 м, смешанная комбинированная эстафета

1. Беларусь – 3.49,15

2. Россия – 3.50,48

3. Бразилия – 3.54,29