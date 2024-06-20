Плавание. Игры БРИКС. Лифинцев, Шкурдай, Шиманович, Дьякова, Жидков одержали победы, другие результаты

Теги плавание результаты сборная России сборная России жен сборная Бразилии жен сборная Бразилии сборная ЮАР сборная Беларуси жен сборная Беларуси Анастасия Шкурдай Илья Шиманович Алина Змушко Анастасия Кулешова Ралина Гилязова Анастасия Саратова Виктория Блинова Софья Дьякова Мирон Лифинцев Игры БРИКС Дарья Рогожинова Герман Зажирский Милана Степанова Егор Бахур Анатолий Гусенков Роман Жидков Иван Тарасов Николай Колесников Григорий Вековищев Михаил Щербаков Егор Бабинич Арина Хитева Водные виды

На Играх БРИКС в Казани сегодня прошли соревнования по плаванию.

Плавание

Игры БРИКС

Казань

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Роман Жидков (Россия) – 49,19

2. Виктор Гимараеш Алкара (Бразилия) – 49,65

3. Николай Колесников (Россия) – 49,81

200 м, комплекс

1. Михаил Щербаков (Россия) – 2.00,97

2. Анатолий Гусенков (Россия) – 2.01,86

3. Леонардо Коэльо Сантос (Бразилия) – 2.02,46

50 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 24,75

2. Иван Тарасов (Россия) – 25,30

3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 25,53

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 27,18

2. Жоао Луиз Гомес Джуниор (Бразилия) – 27,48

3. Егор Бахур (Россия) – 27,83

1500 м, вольный стиль

1. Тьяго Матурена Руффини (Бразилия) – 15.16,68

2. Егор Бабинич (Россия) – 15.26,37

3. Крис Стефано Михайлов (ЮАР) – 15.33,16

200 м, баттерфляй

1. Иван Шамшурин (Беларусь) – 1.57,65

2. Герман Зажирский (Россия) – 1.58,50

3. Григорий Вековищев (Россия) – 2.00,83

Женщины

200 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова (Россия) – 1.58,73

2. Наталия Сикейра Алмейда (Бразилия) – 1.59,96

3. Анастасия Саратова (Россия) – 2.00,82

400 м, комплекс

1. Виктория Блинова (Россия) – 4.46,46

2. Дарья Рогожинова (Россия) – 4.56,88

3. Инана Солеман (Сирия) – 4.59,90

100 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 1.00,57

2. Милана Степанова (Россия) – 1.02,0

3. Мария Луиза Де Карвалью Пессанья (Бразилия) – 1.02,07

50 м, баттерфляй

1. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 26,41

2. Беатрис Безерра (Бразилия) – 26,46

3. Арина Хитева (Россия) – 26,69

100 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 1.06,86

2. Ралина Гилязова (Россия) – 1.08,90

3. Анна Петруцкая (Беларусь) – 1.09,70

4х100 м, смешанная комбинированная эстафета

1. Беларусь – 3.49,15

2. Россия – 3.50,48 

3. Бразилия – 3.54,29

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3 комментария
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Неплохо сегодня Беларусь разжилась
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Ответ закрыт по беспределу
Неплохо сегодня Беларусь разжилась
основной состав. Хотя Шиманович, Шкурдай не быстро для себя плывут.
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