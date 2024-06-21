Илья Захаров: «МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава не можем выполнить и не будем этого делать»

Теги прыжки в воду сборная России МОК Илья Захаров Спорт-Экспресс Водные виды

Прыгун в воду Илья Захаров назвал условия МОК для допуска к стартам невыполнимыми.

– Доступ к нейтральному статусу есть. Кто хочет – пожалуйста. Но есть же условия определенные, которые ставим не мы, а Международный олимпийский комитет.

– А финансировать такого человека будут?

– Федерация? Нет. На это не выделяются средства. Федерация ничего не может сделать, к сожалению.

Я все же останусь при своем мнении. Как ни крути, сейчас очень тяжелое время. Блин, нейтральный флаг – совсем другая история, я сам под ним выступал.

Сейчас нам весь мир почему-то говорит: «Давайте поедет либо вот этот спортсмен, либо вот этот. Все». Вы сами прекрасно знаете, что у нас каждый спортсмен – военнообязанный.

И все лидеры принадлежат к каким-то структурам – ФСБ, МВД, Росгвардии. Так испокон веков. Как наш основной состав поедет выступать? Никак. Кого мы тогда будем везти?

– Спортсмен без ЦСКА не выживет?

– Уволиться, чтобы поехать на Олимпийские игры? Это вообще не проблема. Просто МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава не можем выполнить и не будем этого делать, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.

Захаров о конкуренции на Играх БРИКС: «Другие страны почему-то были не готовы, но это не наша проблема. Дайте нам еще 150 миллионов – привезем кого угодно»

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Это чудо без мозгов кто уполноочил говорить за державу?: "мы как спортивная держава не можем выполнить "
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