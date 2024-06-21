Захаров о конкуренции на Играх БРИКС: «Другие страны почему-то были не готовы, но это не наша проблема. Дайте нам еще 150 миллионов – привезем кого угодно»
Посол Игр БРИКС Илья Захаров высказался о низкой конкуренции на турнире.
— Я сейчас сам представляю федерацию, и мы рассылали письма вообще всем основным конкурентам, кто к нам мог приехать. К Играм БРИКС мы готовились на сто процентов! У нас в миксте прыгала одна пара. Ну как тут может быть виновата федерация? В чем?
— Что не убедили никого приехать. Не дожали.
— А дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150. И тогда мы будем уговаривать. У нас есть всероссийские соревнования, детские, юношеские, на которых мы поддерживаем тренеров и спортсменов.
Вообще без проблем, мы поддержим кого угодно, привезем сюда, если у нашей федерации будет финансирование. Такое, например, как в футболе. Мы, конечно, будем отрабатывать его — скажем: «Ребята, у нас солидные возможности, мы вам платим, приезжайте к нам». Как мы можем еще их убедить? Они же тоже продумывают, нужны ли им эти соревнования.
Для нас Игры БРИКС — серьезный старт. Мы доказали это тем, что провели отборочный чемпионат России перед Играми. Наши были готовы выступать со всеми. И дело не в призах и финансах, как многие думают. Но так случилось, что другие почему-то были не готовы. Это уже не наша проблема. Хотя у нас выступили восемь стран! – рассказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду.
Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было
«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе
Кого победил Александр Мальцев? Никого. Ещё раз – НИ-КО-ГО. Мальцев выступал в соревнованиях один. У него не было соперников. Даже шутовских. Даже из Абахзии (да, в Играх БРИКС участвуют несуществующие страны).
И это не про «Игры БРИКС».
Это про текущий уровень российского комплекса державной неполноценности.
Обидевшись на мир за то, что тот выгнал Россию из олимпийского движения, «сверхдержава»:
1. Выдумала какие-то «Игры БРИКС»
2. Потратила на них миллиарды из бюджета
3. Открывал этот балаган лично Путин (ему не привыкать, он и колёса обозрения открывает)
4. Только за первые 4 дня Игр Россия сама себе выдала 239 медалей
5. В том числе за эпичную победу в соревнованиях, где российский спортсмен был единственным участником
Ещё пропаганда очень упирает на то, что участниками «Игр БРИКС» стали команды «недружественных» стран. В разделе «Команды-участники» указаны Британия, Германия, Италия, Испания.
Вот, мол, глядите: несмотря на позицию властей этих стран, спортсмены оттуда тянутся к России!
А сколько же спортсменов из этих стран тянутся к России, сколько их приехало на Игры? Сообщаю:
из Британии - 0
из Германии - 0
из Италии - 0
из Испании - 0
Понимаете?Режим комплексует до такой степени, что вносит в число участников даже те страны, которые вовсе на Игры не приехали. И вот это всё выдаётся за большой международный успех России.
Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого «Геркулеса» его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал: – Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенною душой. С этой вот встречи началась чертовщина. В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». – Какая графиня? – ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре..
Не разумнее игры БРИКС провести после Олимпиады было?
Чиновники в России неизменны.
Получается у меня был шанс на серебро 🥈.
Илья Захаров: "игры БРИКС станут новой вехой в истории спорта. В Казань приезжают представители 90 стран, это очень солидно"