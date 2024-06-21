Захаров о конкуренции на Играх БРИКС: «Другие страны почему-то были не готовы, но это не наша проблема. Дайте нам еще 150 миллионов – привезем кого угодно»

Теги Илья Захаров Игры БРИКС Легкая атлетика

Посол Игр БРИКС Илья Захаров высказался о низкой конкуренции на турнире.

— Я сейчас сам представляю федерацию, и мы рассылали письма вообще всем основным конкурентам, кто к нам мог приехать. К Играм БРИКС мы готовились на сто процентов! У нас в миксте прыгала одна пара. Ну как тут может быть виновата федерация? В чем?

— Что не убедили никого приехать. Не дожали.

— А дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150. И тогда мы будем уговаривать. У нас есть всероссийские соревнования, детские, юношеские, на которых мы поддерживаем тренеров и спортсменов.

Вообще без проблем, мы поддержим кого угодно, привезем сюда, если у нашей федерации будет финансирование. Такое, например, как в футболе. Мы, конечно, будем отрабатывать его — скажем: «Ребята, у нас солидные возможности, мы вам платим, приезжайте к нам». Как мы можем еще их убедить? Они же тоже продумывают, нужны ли им эти соревнования.

Для нас Игры БРИКС — серьезный старт. Мы доказали это тем, что провели отборочный чемпионат России перед Играми. Наши были готовы выступать со всеми. И дело не в призах и финансах, как многие думают. Но так случилось, что другие почему-то были не готовы. Это уже не наша проблема. Хотя у нас выступили восемь стран! – рассказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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51 комментарий
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дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150 - это главное из всех сказаных слов.
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Ответ Александр Александров
а список из "90 стран" будет обнародован или стыдно?
90 стран и было. Только от большинства этих стран участников не было
+59
0
+59
а список из "90 стран" будет обнародован или стыдно?
+60
-1
+59
Ответ muddy.hedgehog
90 стран и было. Только от большинства этих стран участников не было
По факту было 3 страны 1.НАШЫ 2. Бедолаги из Беларуссии которых уже затаскали по всем видам спорта 3. Бичи из Китая собранные по принципу посещал уроки физкультуры ? Хочешь поехать на веселые старты плюс питание проживание то давай к нам
+54
-1
+53
Я провел вчера у себя во дворе Олимпиаду, пригласил все страны, но почему то никто не приехал. Видимо забоялись. Другие страны почему-то были не готовы, но это не моя проблема. Дайте мне, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150. И тогда буду уговаривать.
+32
0
+32
.... вам на воротник. Дайте, дайте, дайте. Весь взрослый спорт должен быть частным!!! Без участия государства.
+21
-1
+20
Ещё одно доказательство ненужности этих бутафорских мегасоревнований. Даже Африка не хочет приезжать несмотря на финансовые посулы.
+19
-2
+17
Ответ Александр Александров
а список из "90 стран" будет обнародован или стыдно?
Российский пловец-синхронист Александр Мальцев победил на Играх БРИКС в Казани в произвольной программе.
Кого победил Александр Мальцев? Никого. Ещё раз – НИ-КО-ГО. Мальцев выступал в соревнованиях один. У него не было соперников. Даже шутовских. Даже из Абахзии (да, в Играх БРИКС участвуют несуществующие страны).

И это не про «Игры БРИКС».
Это про текущий уровень российского комплекса державной неполноценности.
Обидевшись на мир за то, что тот выгнал Россию из олимпийского движения, «сверхдержава»:
1. Выдумала какие-то «Игры БРИКС»
2. Потратила на них миллиарды из бюджета
3. Открывал этот балаган лично Путин (ему не привыкать, он и колёса обозрения открывает)
4. Только за первые 4 дня Игр Россия сама себе выдала 239 медалей
5. В том числе за эпичную победу в соревнованиях, где российский спортсмен был единственным участником

Ещё пропаганда очень упирает на то, что участниками «Игр БРИКС» стали команды «недружественных» стран. В разделе «Команды-участники» указаны Британия, Германия, Италия, Испания.
Вот, мол, глядите: несмотря на позицию властей этих стран, спортсмены оттуда тянутся к России!
А сколько же спортсменов из этих стран тянутся к России, сколько их приехало на Игры? Сообщаю:
из Британии - 0
из Германии - 0
из Италии - 0
из Испании - 0

Понимаете?Режим комплексует до такой степени, что вносит в число участников даже те страны, которые вовсе на Игры не приехали. И вот это всё выдаётся за большой международный успех России.
+19
-2
+17
Один неудачный вход в воду головой - и уже никакие 150 миллионов не помогут восстановить когнитивные способности🤷‍♂️ доказано Ильей Захаровым
+11
-1
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Офигенная логика. Дайте денег. и нам будет легче уговаривать. На Олимпиаду не надо никого уговаривать, туда люди мечтают попасть
+10
-1
+9
Смотри, берешь бюджет МИДа на год и забираешь от туда 150 млн. на своих папуасов и тали#анцев для ваших игрищ, решение очень простое. Устроили позорище с 8 странами и 10 составами, привезли каких то детей из Китая для показухи. Любой нормальный ЧР ничем не отличается от этого, а то и более конкурентен. Распилили 3 лярда, покайфовали от уровня мероприятия в пропаганде, перед царем повертелись всем Минспорта и рады.
+9
-1
+8
Дайте нам еще 150 миллионов ..
Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого «Геркулеса» его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал: – Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенною душой. С этой вот встречи началась чертовщина. В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». – Какая графиня? – ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре..
+8
0
+8
Действительно, почему-то... Вообще непонятно, почему, да?
+7
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+7
Вчера у меня такой секс был, пять раз кончил. - А девушка? - А она, дурёха, не пришла.
+7
0
+7
Ответ ne ravnodushen
Все страны и конкуренты к Олимпиаде готовятся, разве нет? И боятся рисковать попасть под отстранение на любых международных стартах. Не разумнее игры БРИКС провести после Олимпиады было?
Нет. После олимпиады они вообще никому были бы не нужны. Была надежда что их воспримут как контрольные старты с призовыми перед главным стартом на олимпиаде. Но риск быть забаненным на саму олимпиаду всё перечеркнул.
+6
0
+6
Вам сколько не насыпь, все равно будет мало. Нытики.
+7
-1
+6
3.5 ярда мало тебе, ещё 150 лямов хочешь?
+5
0
+5
Манька Захарова: мой п.. посол.
+3
0
+3
Все страны и конкуренты к Олимпиаде готовятся, разве нет? И боятся рисковать попасть под отстранение на любых международных стартах.
Не разумнее игры БРИКС провести после Олимпиады было?
+7
-4
+3
Дайте нам денег и будет город-сад.
Чиновники в России неизменны.
+3
0
+3
Одолжите из финансирования СВО, туда много средств без толку идёт.
+5
-2
+3
Ответ Гекдениз Кардениз
По факту было 3 страны 1.НАШЫ 2. Бедолаги из Беларуссии которых уже затаскали по всем видам спорта 3. Бичи из Китая собранные по принципу посещал уроки физкультуры ? Хочешь поехать на веселые старты плюс питание проживание то давай к нам
индусов и студентов из рудн забыл
+3
0
+3
Ответ K.O Runde
Российский пловец-синхронист Александр Мальцев победил на Играх БРИКС в Казани в произвольной программе. Кого победил Александр Мальцев? Никого. Ещё раз – НИ-КО-ГО. Мальцев выступал в соревнованиях один. У него не было соперников. Даже шутовских. Даже из Абахзии (да, в Играх БРИКС участвуют несуществующие страны). И это не про «Игры БРИКС». Это про текущий уровень российского комплекса державной неполноценности. Обидевшись на мир за то, что тот выгнал Россию из олимпийского движения, «сверхдержава»: 1. Выдумала какие-то «Игры БРИКС» 2. Потратила на них миллиарды из бюджета 3. Открывал этот балаган лично Путин (ему не привыкать, он и колёса обозрения открывает) 4. Только за первые 4 дня Игр Россия сама себе выдала 239 медалей 5. В том числе за эпичную победу в соревнованиях, где российский спортсмен был единственным участником Ещё пропаганда очень упирает на то, что участниками «Игр БРИКС» стали команды «недружественных» стран. В разделе «Команды-участники» указаны Британия, Германия, Италия, Испания. Вот, мол, глядите: несмотря на позицию властей этих стран, спортсмены оттуда тянутся к России! А сколько же спортсменов из этих стран тянутся к России, сколько их приехало на Игры? Сообщаю: из Британии - 0 из Германии - 0 из Италии - 0 из Испании - 0 Понимаете?Режим комплексует до такой степени, что вносит в число участников даже те страны, которые вовсе на Игры не приехали. И вот это всё выдаётся за большой международный успех России.
Еще интереснее с Габоном. На сайте заявлены два участника от этой страны, а количество видов спорта, в которых они участвуют - ноль.
+3
0
+3
Ответ ne ravnodushen
Все страны и конкуренты к Олимпиаде готовятся, разве нет? И боятся рисковать попасть под отстранение на любых международных стартах. Не разумнее игры БРИКС провести после Олимпиады было?
Есть спортсмены второго и третьего уровня в своих странах, кому олимпиада не светит. Но и их практически нет.
+2
0
+2
Всё просто. Финансирование Зенита перевести на финансирование игр и тогда приедут приличные спортсмены. А Зенит по остаточному принципу.
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Игры брикс 😂😂🤣🤣🤣
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"У нас в миксте прыгала одна пара"
Получается у меня был шанс на серебро 🥈.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ещё одно доказательство ненужности этих бутафорских мегасоревнований. Даже Африка не хочет приезжать несмотря на финансовые посулы.
Но но, вы посмотрите новость от 12 июня.
Илья Захаров: "игры БРИКС станут новой вехой в истории спорта. В Казань приезжают представители 90 стран, это очень солидно"
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Что значит "дайте"? Заработайте сами. У чинуш и послов в РФ одно только "дайте".
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Ответ ne ravnodushen
Все страны и конкуренты к Олимпиаде готовятся, разве нет? И боятся рисковать попасть под отстранение на любых международных стартах. Не разумнее игры БРИКС провести после Олимпиады было?
Ну это было бы уже точно по одному российскому представителю во всех стартовых листах🤷‍♂️
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