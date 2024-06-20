Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов. Это последняя возможность отобраться на Олимпиаду

Пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов.

« » сообщает, что шестикратная чемпионка мира вылетела на соревнования, которые пройдут с 20 по 23 июня.

Ефимова заявлена на три дистанции – 50, 100 и 200 м брассом. Последние две входят в программу Олимпийских игр.

Этот старт является последней возможностью для спортсменки квалифицироваться на Олимпиаду в .

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду