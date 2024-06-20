Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов. Это последняя возможность отобраться на Олимпиаду
Пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов.
«Матч ТВ» сообщает, что шестикратная чемпионка мира вылетела на соревнования, которые пройдут с 20 по 23 июня.
Ефимова заявлена на три дистанции – 50, 100 и 200 м брассом. Последние две входят в программу Олимпийских игр.
Этот старт является последней возможностью для спортсменки квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.
Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?
«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду
овечкин имеющие пендоское гражданство и платящий налоги в стране НАТО - патриот россии и посол русского спорта
Это горы, это пальмы и бананы.
Багамы, Багамы, мама,
Обезьяны, кенгуру, гиппопотамы.
Мне ближе позиция тех, кто отказался от олимпиады, но за неё всё равно буду болеть. Как и за всех наших спортсменов.