Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов. Это последняя возможность отобраться на Олимпиаду

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Матч ТВ Водные виды

Пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов.

«Матч ТВ» сообщает, что шестикратная чемпионка мира вылетела на соревнования, которые пройдут с 20 по 23 июня.

Ефимова заявлена на три дистанции – 50, 100 и 200 м брассом. Последние две входят в программу Олимпийских игр.

Этот старт является последней возможностью для спортсменки квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мододец что борется и удачи!
+51
-3
+48
Желаю Юлии отобраться, стать чемпионом ОИ, а по возвращении побеждать лет 10 подряд на всех внутренних соревнованиях. Надеюсь от этого пара сотен псевдопатриотных пуканов сгорит и улетит на орбиту
+34
-10
+24
Так поступают настоящие спортсмены. Юлия, знайте, даже если не получится победить на Олимпиаде - вы всё равно гордость России.
+12
-1
+11
Юлечке всегда только удачи!
+9
-1
+8
предатель и сволочь.
овечкин имеющие пендоское гражданство и платящий налоги в стране НАТО - патриот россии и посол русского спорта
+24
-20
+4
Будет за кого поболеть!
+3
-1
+2
Багамы, Багамы, мама -
Это горы, это пальмы и бананы.
Багамы, Багамы, мама,
Обезьяны, кенгуру, гиппопотамы.
+2
-1
+1
Удачи.
Мне ближе позиция тех, кто отказался от олимпиады, но за неё всё равно буду болеть. Как и за всех наших спортсменов.
+1
0
+1
Надеюсь, в Россию не вернется. В литве пусть живет, у нее же там подружка.
+1
0
+1
Ответ фанат спартака с 1967
предатель и сволочь. овечкин имеющие пендоское гражданство и платящий налоги в стране НАТО - патриот россии и посол русского спорта
А ведь есть персонажи у которых это не вызывает когнитивного диссонанса.
+1
-1
0
Ответ ciwwic
Желаю Юлии отобраться, стать чемпионом ОИ, а по возвращении побеждать лет 10 подряд на всех внутренних соревнованиях. Надеюсь от этого пара сотен псевдопатриотных пуканов сгорит и улетит на орбиту
Крепко жму руку!!!🤝🔥👏
+4
-4
0
Ответ Рустик Исхаков
А как же игры брикс? Хочу, чтобы победителей допустили. Там в теннисе белорусов разрывают. В гимнастике монголов, а в синхронке вообще на пьедестал не вышли, кроме нашего - позорники!)
Кроме вашего? Ого, Украина, оказывается, участвует в Играх БРИКС.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий