Денис Панкратов: «Если Ефимова получала статус ради отбора на Олимпиаду, это нужно было сделать гораздо раньше. Сейчас мало шансов отобраться»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Денис Панкратов Матч ТВ Водные виды

Денис Панкратов высказался о нейтральном статусе Юлии Ефимовой.

— Если она получала статус ради отбора на Олимпиаду, это нужно было сделать гораздо раньше. Сейчас мало шансов отобраться.

— Вам будет жаль, если она не выступит на Олимпиаде?

— Даже пробиться в финал было бы трудновато. Если все сложится и Юля попадет в тройку призеров, это было бы самым большим спортивным подвигом в ее карьере.

Зачем она получала этот нейтральный статус, мне ответить сложно. Может быть, она набрала потрясающую форму и готова бить рекорд мира, — сказал Панкратов.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

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1 комментарий
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Участница олимпиады - это уже звучит неплохо.
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