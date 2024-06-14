Денис Панкратов: «Если Ефимова получала статус ради отбора на Олимпиаду, это нужно было сделать гораздо раньше. Сейчас мало шансов отобраться»

Денис Панкратов высказался о нейтральном статусе Юлии Ефимовой.

— Если она получала статус ради отбора на Олимпиаду, это нужно было сделать гораздо раньше. Сейчас мало шансов отобраться.

— Вам будет жаль, если она не выступит на Олимпиаде?

— Даже пробиться в финал было бы трудновато. Если все сложится и Юля попадет в тройку призеров, это было бы самым большим спортивным подвигом в ее карьере.

Зачем она получала этот нейтральный статус, мне ответить сложно. Может быть, она набрала потрясающую форму и готова бить рекорд мира, — сказал Панкратов.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?