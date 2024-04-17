Плавание. Чемпионат России. Колесников, Чикунова, Пригода, Суркова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 3-и, другие результаты

Теги плавание результаты чемпионат России сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Кирилл Пригода Евгений Рылов Ирина Кривоногова Михаил Доринов Климент Колесников Анна Егорова Арина Суркова Евгения Чикунова Татьяна Белоногофф Павел Самусенко Дарья Клепикова Алексей Сударев Егор Корнев Софья Дьякова Мирон Лифинцев Дарья Рогожинова Дарья Татаринова Яна Шакирова Ксения Мишарина Водные виды

17 апреля на чемпионате России по плаванию было разыграно 8 комплектов наград.

Плавание 

Чемпионат России

Казань

Мужчины

50 м, вольный стиль 

1. Климент Колесников – 21,89

2. Егор Корнев – 21,90

3. Никита Черноусов – 22,00

50 м, спина

1. Климент Колесников – 23,96

2. Павел Самусенко – 24,31

3. Мирон Лифинцев – 24,72

4. Евгений Рылов – 24,78

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.07,48

2. Михаил Доринов – 2.08,94

3. Алексей Сударев – 2.10,02

4x200 м, вольный стиль 

1. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Алексей Ртищев, Александр Аксеновских, Роман Котов) – 7.14,59

2. Москва (Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Ярослав Дед, Петр Жихарев) – 7.15,51

3. Свердловская область (Александр Борзов, Дмитрий Новичков, Егор Мякишев, Савелий Лузин) – 7.29,82

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,39

2. Дарья Клепикова – 25,97

3. Дарья Татаринова – 26,11

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.05,11

2. Татьяна Белоногофф – 1.07,10

3. Юлия Ефимова – 1.07,43

200 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 2.12,92

2. Дарья Рогожинова – 2.14,39

3. Ирина Кривоногова – 2.14,86

400 м, вольный стиль 

1. Софья Дьякова – 4.08,37

2. Анна Егорова – 4.09,62

3. Ксения Мишарина – 4.10,32

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13 комментариев
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Климент круто вырвал касание у Егора. Мастер.
+5
0
+5
Крутой финиш на 400 м у девчат.
Егорова откровенно не вывезла последние 50 м.
+4
0
+4
На 50 и 100 не дали Рылову зацепить медаль.
Никакого уважения)
+3
0
+3
Костину уже неинтересно плыть 50 батт.
То ли дело 200 брасс)
+3
0
+3
Ответ NoSfer
Первые три финала получились по сути без борьбы за победу, у Чикуновой тоже проблем не должно быть, а вот в последних двух финалах должны быть зарубы: Дьякова против Егоровой и Корнев против Климента (хотя в спринте могут и другие сверкнуть конечно)
Зарубы удались
+3
0
+3
Ответ закрыт по беспределу
Климент круто вырвал касание у Егора. Мастер.
И результаты достойные у обоих, плюс молодой Черноусов тоже хорошо проплыл
+3
0
+3
Первые три финала получились по сути без борьбы за победу, у Чикуновой тоже проблем не должно быть, а вот в последних двух финалах должны быть зарубы: Дьякова против Егоровой и Корнев против Климента (хотя в спринте могут и другие сверкнуть конечно)
+2
0
+2
Ответ NoSfer
Первые три финала получились по сути без борьбы за победу, у Чикуновой тоже проблем не должно быть, а вот в последних двух финалах должны быть зарубы: Дьякова против Егоровой и Корнев против Климента (хотя в спринте могут и другие сверкнуть конечно)
Чикунова 1.05.11, а вот остальные что то слабо. Даже разгон в 32с это очень плохо для спринтеров.
+2
0
+2
Ответ закрыт по беспределу
Крутой финиш на 400 м у девчат. Егорова откровенно не вывезла последние 50 м.
а Дьяковой, конечно, нужно над разворотами работать, чуть ли не каждый раз по пол корпуса Егоровой проигрывала
+2
0
+2
Кривоногова снова проиграла Рогожиновой.
Но в этот раз не за золото.
Шакирова брассом просто уничтожила обеих.
+1
0
+1
Хорошие результаты показатели победители на всех дистанциях. От Дьяковой только ждал побыстрее секунд.
+1
0
+1
Ответ NoSfer
а Дьяковой, конечно, нужно над разворотами работать, чуть ли не каждый раз по пол корпуса Егоровой проигрывала
С взрослением должна подтянуть по идее
+1
0
+1
Ответ NoSfer
И результаты достойные у обоих, плюс молодой Черноусов тоже хорошо проплыл
Да, лучше прошлогодних цифр.
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