Плавание. Чемпионат России. Колесников, Чикунова, Пригода, Суркова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 3-и, другие результаты

17 апреля на чемпионате России по плаванию было разыграно 8 комплектов наград.

Плавание

Чемпионат России

Казань

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Климент Колесников – 21,89

2. Егор Корнев – 21,90

3. Никита Черноусов – 22,00

50 м, спина

1. – 23,96

2. Павел Самусенко – 24,31

3. Мирон Лифинцев – 24,72

4. – 24,78

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.07,48

2. Михаил Доринов – 2.08,94

3. Алексей Сударев – 2.10,02

4x200 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Алексей Ртищев, Александр Аксеновских, Роман Котов) – 7.14,59

2. Москва (Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Ярослав Дед, Петр Жихарев) – 7.15,51

3. Свердловская область (Александр Борзов, Дмитрий Новичков, Егор Мякишев, Савелий Лузин) – 7.29,82

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,39

2. Дарья Клепикова – 25,97

3. Дарья Татаринова – 26,11

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.05,11

2. Татьяна Белоногофф – 1.07,10

3. Юлия Ефимова – 1.07,43

200 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 2.12,92

2. Дарья Рогожинова – 2.14,39

3. Ирина Кривоногова – 2.14,86

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 4.08,37

2. Анна Егорова – 4.09,62

3. Ксения Мишарина – 4.10,32