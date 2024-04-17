Плавание. Чемпионат России. Колесников, Чикунова, Пригода, Суркова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 3-и, другие результаты
17 апреля на чемпионате России по плаванию было разыграно 8 комплектов наград.
Плавание
Чемпионат России
Казань
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Климент Колесников – 21,89
2. Егор Корнев – 21,90
3. Никита Черноусов – 22,00
50 м, спина
1. Климент Колесников – 23,96
2. Павел Самусенко – 24,31
3. Мирон Лифинцев – 24,72
4. Евгений Рылов – 24,78
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.07,48
2. Михаил Доринов – 2.08,94
3. Алексей Сударев – 2.10,02
4x200 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Алексей Ртищев, Александр Аксеновских, Роман Котов) – 7.14,59
2. Москва (Михаил Довгалюк, Даниил Шаталов, Ярослав Дед, Петр Жихарев) – 7.15,51
3. Свердловская область (Александр Борзов, Дмитрий Новичков, Егор Мякишев, Савелий Лузин) – 7.29,82
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,39
2. Дарья Клепикова – 25,97
3. Дарья Татаринова – 26,11
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.05,11
2. Татьяна Белоногофф – 1.07,10
3. Юлия Ефимова – 1.07,43
200 м, комплекс
1. Яна Шакирова – 2.12,92
2. Дарья Рогожинова – 2.14,39
3. Ирина Кривоногова – 2.14,86
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 4.08,37
2. Анна Егорова – 4.09,62
3. Ксения Мишарина – 4.10,32
Егорова откровенно не вывезла последние 50 м.
Никакого уважения)
То ли дело 200 брасс)
Но в этот раз не за золото.
Шакирова брассом просто уничтожила обеих.