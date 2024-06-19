Ксения Мишарина: «На Олимпиаде сейчас с отсутствием опыта мне делать нечего. Хочется попасть туда в более сознательном возрасте»

Пловчиха Ксения Мишарина считает, что ей рано выступать на Олимпиаде.

– Ксения, вы когда вышли после финала чемпионата России, сказали: «Я бы отобралась на с этим результатом». Это было горько осознавать?

– Я не ожидала, что проплыву с таким результатом, поэтому так сказала. Была удивлена. А потом еще в Баня-Луке проплыла быстрее. В какой-то момент мелькнуло – обидно, но потом напомнила сама себе, что я вообще ни разу на крупные международные соревнования не ездила.

На Олимпиаде сейчас с отсутствием опыта мне делать нечего. Хочется попасть туда в более сознательном возрасте и с шансом попасть в призеры. Сейчас и на финал надеяться сложно. Так что горевать не о чем. Нужно работать, чтобы на следующей Олимпиаде был шанс на высокие места.

До этого нужно хотя бы проверить себя на таком старте, как юношеский чемпионат Европы. Чтобы под давлением проплыть как минимум получше.

– Просто поехать, получить олимпийский опыт – это вам неинтересно?

– Я не хочу, чтобы говорили «просто так съездила», – сказала Мишарина.