Пловец Коновалов: «Патриот – тот, кто сейчас едет на ОИ и не предает свои идеалы. Спортсмены думают, что их ценят, а их используют – лет через 5 они это поймут»

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Призер ЧМ Никита Коновалов объяснил, почему не нужно отказываться от Олимпиады.

Коновалов – серебряный призер чемпионата мира-2009 в плавании. Он поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.

– Как по мне, патриот – тот, кто сейчас едет на Олимпийские игры и не предает свои идеалы. Обижаться, вместо того чтобы завоевывать медали и титулы, – это не выход. Ради чьих интересов отказываться? Спортсмены думают, что их ценят. А их используют. Лет через 5 они это поймут. Но будет поздно.

– Колесников сказал, что просто не хочет ехать при нынешних раскладах.

– Климент недавно заявил в интервью, что ничего страшного в пропуске Парижа нет – впереди следующая Олимпиада. 

Какая следующая? В Лос-Анджелесе?! Вспоминаем историю, 1984 год – где мы были? И если не едем сейчас, то в 2028-м тем более не поедем! Ближайшие Олимпийские игры для наших спортсменов – 2032 год. Наверняка многие это понимают, при этом пудрят мозги молодежи. А те – верят.

– Удивляет позиция Евгении Чикуновой? У нее, в отличие от Рылова, нет золотых олимпийских медалей. И она точно была бы в порядке в Париже. 

– Я не знаю, какие мысли у Жени, могу только предположить. У нее тренер старой закалки. И, скорее всего, с ее стороны идут советы не лезть туда, где не вывезешь. Причем делает она это из лучших побуждений, считая, что если хочешь хорошей жизни – сиди смирно и делай то, что тебе говорят.

Плюс, думаю, Женя верит, что впереди у нее еще как минимум две Олимпиады. Нужно понимать мышление 20-летних ребят – в этом возрасте кажется, что ты будешь вечно молодым и полным сил. Другое дело, что, как я уже говорил, и в 2028-м мы никуда не поедем. А если что-то пойдет не так – быстро забудут, – сказал Коновалов в интервью Sports.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

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13 комментариев
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Умный порядочный и смелый человек. Редкое явление.
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Не поймут. Если за два года не поняли, что им лапшу на уши чинуши вешают ради своих кресел, то и за пять лет, и за десять не поймут. А через 40 лет будут визжать, что игры БРИКС/дружбы/кочевых народов вот это старты были великие и что именно они были сильнейшими в мире пловцами, раз выиграли их!
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Молодец Коновалов - абсолютно правильные слова.
И очень смелые в наше время.
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Патриотизм - это самопожертвование в интересах страны. НЕТ никакого патриотизма в поездке на олимпиаду и в отказе от поездки.
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Cмело, точно в России живет?
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Голос разума в царстве тьмы, странно что ещё не инагент.
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У одних одни идеалы, у других идеал главнее моей попы нет, ничего нового
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Ответ Андрей Макаров
Cмело, точно в России живет?
А ты "смелым" называешь только тех, кто свалил и что-то из-за границы лопочет?
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