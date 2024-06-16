Пловец Коновалов: «Патриот – тот, кто сейчас едет на ОИ и не предает свои идеалы. Спортсмены думают, что их ценят, а их используют – лет через 5 они это поймут»

Призер ЧМ Никита Коновалов объяснил, почему не нужно отказываться от Олимпиады.

Коновалов – серебряный призер чемпионата мира-2009 в плавании. Он поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.

– Как по мне, патриот – тот, кто сейчас едет на Олимпийские игры и не предает свои идеалы. Обижаться, вместо того чтобы завоевывать медали и титулы, – это не выход. Ради чьих интересов отказываться? Спортсмены думают, что их ценят. А их используют. Лет через 5 они это поймут. Но будет поздно.

– Колесников сказал, что просто не хочет ехать при нынешних раскладах.

– Климент недавно заявил в интервью, что ничего страшного в пропуске Парижа нет – впереди следующая Олимпиада.

Какая следующая? В Лос-Анджелесе?! Вспоминаем историю, 1984 год – где мы были? И если не едем сейчас, то в 2028-м тем более не поедем! Ближайшие Олимпийские игры для наших спортсменов – 2032 год. Наверняка многие это понимают, при этом пудрят мозги молодежи. А те – верят.

– Удивляет позиция Евгении Чикуновой? У нее, в отличие от Рылова, нет золотых олимпийских медалей. И она точно была бы в порядке в Париже.

– Я не знаю, какие мысли у Жени, могу только предположить. У нее тренер старой закалки. И, скорее всего, с ее стороны идут советы не лезть туда, где не вывезешь. Причем делает она это из лучших побуждений, считая, что если хочешь хорошей жизни – сиди смирно и делай то, что тебе говорят.

Плюс, думаю, Женя верит, что впереди у нее еще как минимум две Олимпиады. Нужно понимать мышление 20-летних ребят – в этом возрасте кажется, что ты будешь вечно молодым и полным сил. Другое дело, что, как я уже говорил, и в 2028-м мы никуда не поедем. А если что-то пойдет не так – быстро забудут, – сказал Коновалов в интервью Sports.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.