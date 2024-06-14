Ефимова об Олимпиаде: «Я не успеваю с международным отбором. В планах было выступить от клуба в Италии, но мне отказали в допуске»

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что не успевает пройти отбор на Олимпиаду-2024.

— Вы все-таки получили нейтральный статус?

— Да, мне его сегодня дали. Но большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все заканчиваются 23 июня — или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске.

Еще я узнала, что Аня Егорова будет выступать во Франции, но уже было поздно — заявка там тоже закрыта.

— А виза?

— С этим отдельная история. Я уже готова была стартовать в Нижний Новгород, нашли возможность там сделать шенген. Появилось единственное окошко. Но итальянцы мне прислали отказ, и я не поехала подавать документы.

Самое главное, Международная федерация (World Aquatics) быстро рассмотрела мою заявку, и они меня поддерживают, чтобы я выступала на Олимпиаде. Но нет визы в Европу и нет допуска на международный отборочный старт, и они все заканчиваются. Видимо, надо было ехать в Азию, туда и визу легко получить, и к нам хорошо относятся. Но там соревнования уже заканчиваются.

— То есть вам нужен международный старт.

— Да, именно до 23 июня. Есть у World Aquatics список соревнований, на которых можно было отобраться. Такие у них правила. И вот все дедлайны сгорают на моих глазах, и я не знаю, что делать.

— Вам нужен сильный менеджер, который решит вопрос с визой в Европу и договорится о допуске на итальянский старт.

— У меня такого менеджера нет. Я сама занималась этим вопросом вместе с папой-тренером. Если кто-то поможет в этом, то я буду счастлива. Да, нужна помощь, конечно. Но теперь каждый день на счету, — сказала .