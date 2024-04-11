Владимир Сальников: «Никто не будет препятствовать выступлению Ефимовой в нейтральном статусе»

Сальников заявил, что Ефимовой не будут мешать в получении нейтрального статуса.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что критерии допуска к Играм-2024 являются неприемлемыми для российских пловцов.

— Юлия Ефимова планирует подать заявку на нейтральный статус для возможного выступления на Олимпиаде в Париже.

— Это желание Ефимовой, никто не будет препятствовать ее выступлению (в нейтральном статусе).

У нас изначально было решение президиума, что мы никаких претензий решению спортсменов предъявлять не будем. Это дело каждого — ехать или нет.

Мы же поддержали решение комиссии спортсменов ОКР, — сказал Сальников.