Владимир Сальников: «Никто не будет препятствовать выступлению Ефимовой в нейтральном статусе»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Владимир Сальников Париж-2024 Матч ТВ Водные виды

Сальников заявил, что Ефимовой не будут мешать в получении нейтрального статуса.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что критерии допуска к Играм-2024 являются неприемлемыми для российских пловцов. 

— Юлия Ефимова планирует подать заявку на нейтральный статус для возможного выступления на Олимпиаде в Париже.

— Это желание Ефимовой, никто не будет препятствовать ее выступлению (в нейтральном статусе).

У нас изначально было решение президиума, что мы никаких претензий решению спортсменов предъявлять не будем. Это дело каждого — ехать или нет.

Мы же поддержали решение комиссии спортсменов ОКР, — сказал Сальников.

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2 комментария
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Очень адекватно на фоне Вяльбе и Винер
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Юля, вперёд!
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