Владимир Сальников: «Никто не будет препятствовать выступлению Ефимовой в нейтральном статусе»
Сальников заявил, что Ефимовой не будут мешать в получении нейтрального статуса.
Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что критерии допуска к Играм-2024 являются неприемлемыми для российских пловцов.
— Юлия Ефимова планирует подать заявку на нейтральный статус для возможного выступления на Олимпиаде в Париже.
— Это желание Ефимовой, никто не будет препятствовать ее выступлению (в нейтральном статусе).
У нас изначально было решение президиума, что мы никаких претензий решению спортсменов предъявлять не будем. Это дело каждого — ехать или нет.
Мы же поддержали решение комиссии спортсменов ОКР, — сказал Сальников.