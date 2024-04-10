Анастасия Фесикова: «Буду болеть за каждого, кто поедет на Олимпиаду и будет выступать. Советую не осуждать»

Теги плавание сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) Юлия Ефимова Владимир Сальников Париж-2024 Матч ТВ Водные виды

Анастасия Фесикова высказалась об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что критерии допуска к Играм являются неприемлемыми для российских пловцов. 

— В целом все это ожидаемо. Все мы знали отношение Владимира Валерьевича Сальникова к критериям допуска, федерация признала их неприемлемыми. Это озвучивалось и раньше.

Но знаю, что есть ребята, которые до сих пор надеются поехать на Олимпиаду в Париже, работают для этого. И если бы кто‑то захотел поехать, я бы не смогла за это осуждать.

— Юлия Ефимова не исключает возможности отобраться на Игры и выступить?

— Да, она понимает, что до Игр‑2028 в Лос‑Анжелесе ей будет доплавать тяжело, что это (Игры в Париже), скорее всего, ее последняя Олимпиада. Зная Юлю, — все может быть, терять ей нечего.

Буду болеть за нее и вообще за каждого, кто поедет и будет выступать. Советую не осуждать. Да, Женя Рылов отказался, но у него две золотые олимпийские медали, а у многих Олимпиад в карьере вообще еще не было, — сказала Фесикова.

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