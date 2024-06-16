Колесников об Олимпиаде-2024: «Для участия нам выставлены ненормальные условия даже с человеческой точки зрения»

Климент Колесников назвал ненормальными условия допуска российских пловцов.

– Как вы перенесли тот факт, что российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх ни в каком качестве?

– Не могу сказать, что нейтрально. В любом случае, расстроен, что мы не можем поехать в Париж. Но все сводится к тому, что нам выставлены условия для участия ненормальные даже с человеческой точки зрения.

– Какие именно из условий оказались для вас неприемлемыми?

– Начиная с того, что мы туда едем, как нейтральные спортсмены, которые ничего из себя не представляют – и заканчивая, что для каждого из нас нет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы, как для изгоев. Все пункты можно прочитать в документе, который был опубликован при принятии решения МОК, – сказал двукратный олимпийский призер Колесников.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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