Колесников об Олимпиаде-2024: «Для участия нам выставлены ненормальные условия даже с человеческой точки зрения»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Париж-2024 Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников назвал ненормальными условия допуска российских пловцов.

– Как вы перенесли тот факт, что российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх ни в каком качестве?

– Не могу сказать, что нейтрально. В любом случае, расстроен, что мы не можем поехать в Париж. Но все сводится к тому, что нам выставлены условия для участия ненормальные даже с человеческой точки зрения.

– Какие именно из условий оказались для вас неприемлемыми?

– Начиная с того, что мы туда едем, как нейтральные спортсмены, которые ничего из себя не представляют – и заканчивая, что для каждого из нас нет возможности дать интервью, для нас сделаны отдельные проходы, как для изгоев. Все пункты можно прочитать в документе, который был опубликован при принятии решения МОК, – сказал двукратный олимпийский призер Колесников.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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4 комментария
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Ответ Al561
Ну часть спортсменов таки едет соревноваться, значит для них условия нормальные, они думают, как победить, а не как потусоваться. И если Колесников из себя сам по себе ничего не представляет, то это проблемы его индивидуальности и идентичности, может считать себя ничтожеством👎
Мировой рекордсмен ничего из себя не представляет? Ну вы хоть немного изучите матчасть и не позорьтесь
+4
-1
+3
Ну часть спортсменов таки едет соревноваться, значит для них условия нормальные, они думают, как победить, а не как потусоваться.
И если Колесников из себя сам по себе ничего не представляет, то это проблемы его индивидуальности и идентичности, может считать себя ничтожеством👎
+3
-3
0
Такой он, открытый мир
+1
-1
0
Тоже мне... Полное отсутствие публичности - это для него нечеловеческое обращение. Я уж, прочитав заголовок, подумал, что крысами кормить и сточными водами поить будут.

А насчёт нормальных условий... Ну, когда страна начнёт себя вести нормально с человеческой точки зрения, тогда и не будет всего этого дурдома.
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