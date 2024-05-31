Климент Колесников: «Для меня рекорд мира значит сейчас больше, чем поездка на Олимпиаду. Мне абсолютно все равно, что я туда не поехал»

Пловец Климент Колесников рассказал, что его отношение к Олимпиаде изменилось.

– Жесточайшие последние два года для российского спорта. А лично для вас когда был пик, когда было тяжелее всего?

– Для меня как для спортсмена с целями не было такого момента, что мне тяжело, что это докучает. Единственное – в эмоциональном плане не хватает международных стартов. Мы же с нашими ребятами все друг друга знаем. Ты привыкаешь ко всему, огонька не хватает. Но по результатам плывем прекрасно, устанавливаем рекорды.

– Насколько для вас важен мировой рекорд в такой обстановке?

– Важен как для себя, так и для страны. Устанавливать мировые рекорды – я это делаю по накатанной. Но у нас еще есть ребята: Женя Чикунова, юниоры, они попадают в призы. По итогам турниров сравниваем (результаты) с чемпионатом мира. А что, нам сидеть и отмалчиваться?

– Какое чувство у вас было после февраля 2022 года, когда начали запрещать российских спортсменов?

– Я не думал тогда, что они будут отыгрываться на спортсменах. У каждого вида спорта все закрыто в плане времени и доступа к информации. Мы работали в плотном графике. Все всё знали и понимали, что нас будут отстранять, как в 2016 году перед . Я же с таким первый раз сталкиваюсь, у меня не устаканилась позиция. Просто неприятно, неправильно и несправедливо. Спорт должен быть вне политики.

– Когда вы поняли, что не едете на Олимпийские игры?

– Думаю, что когда вышел самый первый документ с санкциями, где было прописано, что нужно сделать для получения нейтрального статуса. Я сразу понял, что не поеду. Условия меня не устраивали.

– Вы с кем‑то советовались?

– Да, обсуждал. Ситуация менялась каждый день. Говорили, что могут что‑то поменять, и тогда поедем на Игры. Были две позиции: что на таких условиях я ехать не хочу и что если для страны будет важно, чтобы спортсмен участвовал, то я бы рассмотрел это. Обсуждал с ребятами и личным тренером, – сказал двукратный призер Олимпийских игр.

– На наших спортсменов «стучат» сейчас, кто где поставил лайк. Может, стоит сделать большую кампанию, чтобы продвигать нашу позицию, говорить о том, что ЕС и США ведут несправедливую борьбу против нашей культуры?

– Я считаю, что противодействовать этому должны люди, которые хотят, чтобы мы выступали за границей, прославляли страну. Юристы, чиновники. Спортсменам же лучше продвигать спорт внутри страны. Лучше тратить силы на это, создавать соревнования, которые не будут уступать Олимпийским играм. Продвигать спорт в массы, чтобы растить конкурентных ребят, которые могут потом показать нашу силу на международной арене.

– Смотреть Олимпийские игры планируете?

– Да! У меня есть ребята из других стран, с которыми я поддерживаю хорошие отношения.

– Они поддерживают?

– Они многое недопонимают. У них сборы, старты. Мой друг Илья Шиманович из Беларуси ездил на ЧЕ с командой. Приехав туда, они вообще не поняли, почему нас не было. Они не следят особо за обстановкой. Спортсмены занимаются только своей работой.

– С какими чувствами вы будет смотреть Олимпиаду? Это же будет плавание?

– Да! Есть ребята, которых хочу посмотреть. Хочу утолить спортивный интерес. Увидеть, установят ли рекорды, как выступят знакомые. Я буду знать, куда двигаться дальше. Все равно буду понимать, что я не там, что мог бы присоединиться к движению.

Но сейчас мне абсолютно все равно, что я туда не поехал. У меня поменялось отношение к Играм. У меня сейчас свои цели. Для меня рекорд мира значит сейчас больше, чем поездка на Олимпиаду. В 2016 году для меня было бы печально не поехать на Игры. Сейчас все иначе.

– В ближайшее время правда и справедливость пробьют блокаду?

– Думаю, не так много времени это займет. В 2028 в Лос‑ мы уже сможем поехать, считаю. Я еще смогу поехать. И мой брат сможет. Он сможет еще поехать на четыре Олимпиады. Все упирается во время. Мне непонятно, как и что будет, но надежды хорошие, – добавил .