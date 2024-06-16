Депутат Свищев: «Трансгендеры не должны соревноваться с другими спортсменами, это уничтожает сам смысл состязаний»

Теги CAS Дмитрий Свищев контент Водные виды

Депутат Дмитрий Свищев высказался против трансгендеров в спорте.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск от пловчихи-трансгегдера Лиа Томас, которая пыталась оспорить запрет на участие в женских соревнованиях.

«Нечасто можно такое зафиксировать, но абсолютно верное решение CAS. Традиционные ценности спорта необходимо защищать и жестко отстаивать.

Трансгендеры не должны соревноваться с другими спортсменами, это просто уничтожает сам смысл спортивных состязаний. Пусть трансгендеры проводят свои чемпионаты мира и Олимпиады и не лезут в традиционные турниры.

Любые подобные попытки нужно пресекать на корню», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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2 комментария
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Правильно - для трансгендеров и депутатов должны быть отдельные соревнования.
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Это правильно. Вот и сиди на теме трангендеров, потому что на других из тебя прёт только пропаган донство.
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