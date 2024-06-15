Татьяна Данченко: «Мы сами себе создаем конкуренцию, сохраняя максимальную сложность в синхронном плавании. Держимся на своем уровне»

Татьяна Данченко заявила, что российские синхронистки не теряют уровень в условиях отстранения.

Ученицы Данченко Светлана Колесниченко и Майя Дорошко заняли первое место в произвольной и технической программах дуэтов на Играх БРИКС.

«У нас ни тренеры, ни спортсмены, никто не поехал никуда ни за какой флаг выступать. Так что мы все тут, мы все вместе с нашими болельщиками.

Конкуренцию себе сами создаем, сохраняя максимальную сложность в мировом синхронном плавании. И именно вот это – точка опоры, благодаря которой мы держимся на своем уровне.

Как мы были наверху, так мы и должны там остаться. Не важно, когда нас допустят, в следующем году или через пять лет, мы должны держать свой уровень. Поэтому конкуренты для нас – мы сами и наша максимальная сложность», – сказала тренер.