«Получайте свои медали, гордитесь, что без нас стали олимпийскими чемпионами – грош цена этой победе». Данченко об ОИ-2024 без российских синхронисток

Тренер Данченко заявила, что «грош цена» победе на ОИ без синхронисток из России.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские синхронистки не выступят на соревнованиях.

– А как вы справляетесь с вопросами по мотивации?

– Начиная с ковидной истории и переносом Олимпиады (с 2020-го на 2021 год в Токио- Sports), когда был очень большой стресс, я уже привыкла с этим справляться. У меня в момент переноса Игр был подрыв нервной, гормональной систем. Апогеем стал Токио, когда надо было каждый день плевать в пробирки, музыку включали не ту… Это был сплошной нервный срыв.

В нынешней ситуации до середины 2022 года я верила, что мы будем на Олимпиаде в Париже, но когда вышла информация по нейтральным спортсменам, когда дуэт стал командным видом, когда сказали, что если ехать, то без символики… В таких условиях я подумала: «А зачем вообще туда ехать?»

Если бы сейчас World Aquatics сказала, что надо ехать, я бы, честно, не поехала. Без флага и без гимна? Соревнуйтесь сами. Получайте свои медали, гордитесь, что вы без нас стали олимпийскими чемпионами – грош цена этой победе, я считаю.

Сейчас уже не думаем об этом. Девчонки молодцы, качественно выполняют свою работу каждый день. Стараемся тренироваться так, чтобы быть готовыми в любой момент порвать любых соперников, – сказала тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко.