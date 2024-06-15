Александр Мальцев: «Олимпиада в Париже, на мой взгляд, пройдет не сказать чтобы гладко с точки зрения справедливости, честной спортивной борьбы»

Александр Мальцев высказался о мужском представительстве в синхронном плавании.

– Наверняка многое изменил бы в отношении к мужчинам в синхронном плавании олимпийский статус, однако МОК будто бы не желает их там видеть...

– Почему не желает? Наоборот, хотят, раз допустили мужчин в группах. Просто, видимо, не хотят расширять программу синхронного плавания, две медали – и на этом все. Дальше уже на усмотрение международной федерации, что это будут за дисциплины.

– Так разве это включение мужчин в группы – это некая обманка от МОК? Никто ведь так и не попал в итоге на Олимпиаду из мужчин. Тот же Билл Мэй у американцев в последний момент остался за бортом.

– Честно сказать, я об этом даже не знал, таких новостей не видел. Наоборот, читал, что его точно отправляют на Игры.

– Он выступал два года подряд на чемпионатах мира, даже выигрывал медали вместе с командой США, однако в американцы решили обойтись без него.

– Печально, если так. Ни одного мужчины не будет... Вообще Олимпиада в Париже, на мой взгляд, пройдет не сказать чтобы гладко с точки зрения справедливости какой-то, честной спортивной борьбы. Во-первых, серьезно изменили правила нашего вида спорта, которые привели явно к ухудшению. Во-вторых, отстранение спортсменов по национальному признаку. Сильнейших спортсменов. Это все, разумеется, нанесет свой вред. Не ожидаю поэтому каких-то больших свершений на этих Играх. <...>

– Нет ощущения, что, предлагая гендерное равенство, допустил перекос в сторону женщин? Мужских видов спорта уже не осталось, а синхронное плавание до сих пор имеет проблемы с мужским представительством, мужская художественная гимнастика в планах на Олимпиаду даже не озвучивается...

– Я об этом давно уже говорил. Если мы хотим равенства полов, то должно быть именно что равенство. Равные права с обеих сторон, а не перекос в какую-либо сторону.

– Знакомы с мужской художественной гимнастикой?

– Лично я со спортсменами не знаком, но знаю, что в Испании мужчины выступают в художественной гимнастике. Они даже следят за мной, один спортсмен очень высокого уровня писал мне. Его восхитили наши программы из микст-дуэтов, и он затем сделал какую-то свою программу по схожей тематике. Я поддерживаю их движение по продвижению мужской художественной гимнастики, признанию полноценным, самостоятельным видом спорта. Опять же, должно быть равенство возможностей – вне зависимости от пола, – сказал российский синхронист.