Влада Чигирева: «Решение МОК не дает никакого положительного сигнала. Синхронистки никак не могут быть допущены к Олимпиаде»

Теги синхронное плавание МОК Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Водные виды

Влада Чигирева заявила, что решение МОК не повлияет на допуск синхронисток к ОИ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Играх-2024 – в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. 

«Этот допуск не дает никакого положительного сигнала. Около месяца назад наша федерация выставила другие условия, одним из которых было то, что выступать будут индивидуальные спортсмены.

У нас на Олимпийских играх выступают дуэты и группы, это не является индивидуальным видом программы. В принципе, мы никак не можем быть допущены. Насколько я знаю, там есть бумага, которую надо подписать. Не все условия раскрыты, но уже известно, что не все спортсмены поедут.

Молодые спортсмены должны сами решать по участию в Олимпийских играх. Мой ответ был ясен еще месяц назад, когда федерация по водным видам спорта выставила свои условия.

Каждый сам должен решать. Конечно, все шансы и возможности надо использовать, потому что жизнь спортсмена коротка. Тем не менее, это не должно расходиться с внутренними ощущениями. Это решение каждого спортсмена», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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