Призер ЧМ Коновалов о нейтральном статусе Ефимовой: «Юля – умница, что 10 лет назад решала вопросы за всех, что сейчас не боится идти против запретов»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Никита Коновалов Водные виды

Пловец Никита Коновалов высказался о нейтральном статусе Юлии Ефимовой.

Коновалов – серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете, чемпион мира по плаванию на короткой воде. 

«У кого голова на месте и есть понимание, что о себе нужно заботиться самому и бороться за каждую возможность, тот будет принимать правильные решения для себя и тем самым мотивировать остальных двигаться к своей цели несмотря на преграды!

А для остальных есть слова Юрия Власова «умей быть выгодным», другими словами, научись лизать с закрытыми глазами и с заложенным носом, рано или поздно все будет казаться шоколадом 😂

P.S: Юля – умница, что 10 лет назад решала вопросы за всех, что сейчас не боится идти против запретов», – написал Коновалов. 

Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус

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4 комментария
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Вопрос к «ребёнку» Коновалову, - против каких и чьих запретов «не боится идти Ефимова»?
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"научись лизать с закрытыми глазами и с заложенным носом, рано или поздно все будет казаться шоколадом" --- Совет хороший, но большинство уже умеет.
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Ответ Leonid73
Вопрос к «ребёнку» Коновалову, - против каких и чьих запретов «не боится идти Ефимова»?
Ответ "взрослому" Вам. Если бы у Вас был еще и мозг взрослого, то Вы бы понимали,что все вот эти вот "мы вам не запрещаем" , "можете действовать на свое усмотрение", являются завуалированными запретами,за которыми последует расплата.
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Ответ Leonid73
Вопрос к «ребёнку» Коновалову, - против каких и чьих запретов «не боится идти Ефимова»?
Против своей плавательной федерации.
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