Призер ЧМ Коновалов о нейтральном статусе Ефимовой: «Юля – умница, что 10 лет назад решала вопросы за всех, что сейчас не боится идти против запретов»

Пловец Никита Коновалов высказался о нейтральном статусе Юлии Ефимовой.

– серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете, чемпион мира по плаванию на короткой воде.

«У кого голова на месте и есть понимание, что о себе нужно заботиться самому и бороться за каждую возможность, тот будет принимать правильные решения для себя и тем самым мотивировать остальных двигаться к своей цели несмотря на преграды!

А для остальных есть слова Юрия Власова «умей быть выгодным», другими словами, научись лизать с закрытыми глазами и с заложенным носом, рано или поздно все будет казаться шоколадом 😂

P.S: Юля – умница, что 10 лет назад решала вопросы за всех, что сейчас не боится идти против запретов», – написал Коновалов.

Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус