Сальников о Ефимовой: «Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением нейтрального статуса, это ее личное дело»

Владимир Сальников подтвердил информацию о получении Ефимовой нейтрального статуса.

«Подтверждаю эту информацию. Она появилась на сайте World Aquatics, она в списке спортсменов, получивших нейтральный статус.

Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением этого статуса, это ее личное дело», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

На данный момент Ефимова не выполнила олимпийский норматив для участия в Играх в Париже.