Сальников о Ефимовой: «Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением нейтрального статуса, это ее личное дело»
Владимир Сальников подтвердил информацию о получении Ефимовой нейтрального статуса.
«Подтверждаю эту информацию. Она появилась на сайте World Aquatics, она в списке спортсменов, получивших нейтральный статус.
Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением этого статуса, это ее личное дело», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
На данный момент Ефимова не выполнила олимпийский норматив для участия в Играх в Париже.