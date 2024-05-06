Колесников об условиях допуска на Олимпиаду: «Нас абсолютно во всем ограничивают, всего лишают. За человека тебя там не считают»

Климент Колесников назвал ненормальными условия допуска россиян на Олимпиаду.

– Как вы относитесь к позиции , которая призывает хвататься за любую возможность, чтобы участвовать в этих Играх?

– Не знаю, как это можно назвать призывом? Хотя, надо посмотреть, как это звучит. Но, я уже неоднократно говорил, что все люди имеют право выбора. Каждый самостоятельно решает этот вопрос, исходя из своих мыслей и убеждений и того, в каком положении они находятся в данный момент относительно всей этой ситуации. Если она готова идти на все эти условия, которые перед нами поставлены, то – нет проблем. Я осуждать не буду.

– Если Ефимова все-таки поедет на , будете ли вы за нее болеть?

– Я буду болеть за любого спортсмена-соотечественника на Олимпиаде, буду держать пальчики. А как по-другому? Даже, если ты с человеком не общаешься или даже не знаком, но ты из одной страны, то по-любому будешь его поддерживать.

– Вы лично читали эти условия допуска на Олимпиаду, которые выдвинуло нам ?

– Да, читал. Мне присылали эти требования, чтобы я был осведомлен о них. Потому что изначально, когда эти условия появились – там была красная строка. Увидел, прочитал, что-то поверхностно понял, отметил. В целом, выглядело все не так страшно, как казалось. Но, углубляясь в этот свод правил и санкций, которые против нас был введены для участия в Олимпиаде, то с чисто человеческой точки зрения – они не нормальные!

– То есть для вас никакой возможности или лазейки, чтобы поторговаться с международной организацией, не было?

– А о чем торговаться? Нас абсолютно во всем ограничивают, всего лишают! Начиная с того, что ты приезжаешь на Олимпиаду не как спортсмен, а как обычный человек. Все! Да, и за человека тебя там не считают, учитывая те условия, которые тебе будут на Играх предоставлены.

– А если бы в Париже были такие же условия, как и на Играх в Токио в 2021 году – альтернативная форма, гимн, флаг – вы бы согласились участвовать?

– Если были бы такие же условия, как и на последней Олимпиаде в Японии, то все бы сказали и решили, что можно ехать. И в этом большой проблемы – нет. Просто все бы напряглись – почему и зачем так происходит, но я не думаю, что это бы стало камнем преткновения.

Сейчас много расхождений во мнениях, мол, а что сейчас с того времени изменилось – мы же так ездили. Но, извините, мы в Японии на Олимпиаде выступали, у нас российский триколор был. Как вы говорите – нашли лазейку, и на форме его сделали. У нас хоть и не гимн был, но отечественное исполнение. И представляли нас нормально.

У нас не было в никаких ущемлений в правилах проведения соревнований. Где мы там должны были проходить мимо, а где можно и остановиться. Ничего такого не было. Все было хорошо и напряжения никакого мы не испытывали. Сейчас же, в первую очередь ощущается именно само напряжение, и как таковое оно будет присутствовать и в самом Париже. Кому это надо? – сказал двукратный олимпийский призер в плавании.