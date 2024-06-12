Илья Захаров: «Игры БРИКС станут новой вехой в истории мирового спорта. В Казань приезжают представители более 90 стран, это очень солидно»

Теги прыжки в воду сборная России Илья Захаров Игры БРИКС Водные виды

Илья Захаров заявил, что Игры БРИКС станут новой вехой в истории спорта.

– Вы являетесь амбассадором Игр БРИКС в Казани. Расскажите, какое соревнование нас ждет — старт уже в эту среду.

– Да, я являюсь послом Игр стран БРИКС. И нахожусь в предвкушении. У нас только что в Казани закончился чемпионат России по прыжкам в воду. И я решил здесь остаться на эти два-три дня, в промежуток между соревнованиями, чтобы пройтись по объектам, погулять и посмотреть, подготовиться к большому турниру.

И я вам скажу, что здесь нереально круто! Казань снова показывает, что этот город – номер один во всем мире по организации и проведению соревнований. Готовятся объекты за кратчайший срок, проводятся даже такие большие мероприятия, как Игры стран БРИКС.

Я считаю, что эти соревнования станут новой вехой в истории мирового спорта. Вы сами знаете, что в Казань приезжают представители более 90 стран. Это очень солидное представительство.

К турниру нужна очень серьезная подготовка. Будут выступать сильнейшие спортсмены. И это невероятно интересно! Вы или сами приходите на трибуны, если находитесь в Казани, или смотрите трансляции по «Матч ТВ».

– Для прыгунов в воду формат БРИКС – главный, потому что здесь есть Китай, законодатель моды в вашем виде спорта.

– Да, 90 процентов сильнейших прыгунов – из стран БРИКС. Остальные 10 процентов – это европейские страны, которые в нашем соревновании не участвуют, ну да ладно.

Мы с китайскими прыгунами будем искать новые форматы дружественных встреч. Есть идея, чтобы с ними проводить товарищеские матчи.

Наша федерация благодаря президенту Станиславу Дружинину все-таки «добила» эту тему – и наши спортсмены в этому году съездили на российско-китайский сбор. Это для нас большой успех: мы жили в Китае на базе, тренировались с местными ребятами и даже провели спарринг-встречу.

Сейчас отбор на Игры БРИКС у нас проходил на чемпионате России. Весь акцент сделан на международный турнир в Казани, потому что такие старты сейчас необходимы.

Чтобы наши спортсмены почувствовали себя в тонусе, получили международную практику, посоревновались бы с представителями других стран. Мы уже засиделись на российских соревнованиях, и этого нам очень не хватает, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012 в прыжках в воду. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ловите наркомана
+3
0
+3
Он точно понимает смысл слова "веха"?
+1
0
+1
А туда переццо "чижолае" время не мешает никак?
+1
0
+1
огласите весь список пжалста
+1
0
+1
Большой успех для рос.спортсменов в 2021м г. - 71 медаль на Олимпиаде в Токио.
Большой успех в 2024м г. - "мы съездили на российско-китайский сбор!"
И я еще с детства запомнил, что хороший продукт агрессивно рекламировать не надо, а вот если всякие помои - всегда пжлста, из каждой ротовой щели Прикормушкиных.
+1
0
+1
амбассадор

бгг..
+1
0
+1
В общем, вспоминается межгактический шахматный турнир в Нью-Васюках
0
0
0
Приезд Капабланки, Ласкера, Алёхина, Нимцовича обеспечен. Кроме того, гарантировано и моё участие…(С)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий