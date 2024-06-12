Илья Захаров: «Игры БРИКС станут новой вехой в истории мирового спорта. В Казань приезжают представители более 90 стран, это очень солидно»

Илья Захаров заявил, что Игры БРИКС станут новой вехой в истории спорта.

– Вы являетесь амбассадором Игр БРИКС в Казани. Расскажите, какое соревнование нас ждет — старт уже в эту среду.

– Да, я являюсь послом Игр стран БРИКС. И нахожусь в предвкушении. У нас только что в Казани закончился чемпионат России по прыжкам в воду. И я решил здесь остаться на эти два-три дня, в промежуток между соревнованиями, чтобы пройтись по объектам, погулять и посмотреть, подготовиться к большому турниру.

И я вам скажу, что здесь нереально круто! Казань снова показывает, что этот город – номер один во всем мире по организации и проведению соревнований. Готовятся объекты за кратчайший срок, проводятся даже такие большие мероприятия, как Игры стран БРИКС.

Я считаю, что эти соревнования станут новой вехой в истории мирового спорта. Вы сами знаете, что в Казань приезжают представители более 90 стран. Это очень солидное представительство.

К турниру нужна очень серьезная подготовка. Будут выступать сильнейшие спортсмены. И это невероятно интересно! Вы или сами приходите на трибуны, если находитесь в Казани, или смотрите трансляции по «Матч ТВ».

– Для прыгунов в воду формат БРИКС – главный, потому что здесь есть Китай, законодатель моды в вашем виде спорта.

– Да, 90 процентов сильнейших прыгунов – из стран БРИКС. Остальные 10 процентов – это европейские страны, которые в нашем соревновании не участвуют, ну да ладно.

Мы с китайскими прыгунами будем искать новые форматы дружественных встреч. Есть идея, чтобы с ними проводить товарищеские матчи.

Наша федерация благодаря президенту Станиславу Дружинину все-таки «добила» эту тему – и наши спортсмены в этому году съездили на российско-китайский сбор. Это для нас большой успех: мы жили в Китае на базе, тренировались с местными ребятами и даже провели спарринг-встречу.

Сейчас отбор на Игры БРИКС у нас проходил на чемпионате России. Весь акцент сделан на международный турнир в Казани, потому что такие старты сейчас необходимы.

Чтобы наши спортсмены почувствовали себя в тонусе, получили международную практику, посоревновались бы с представителями других стран. Мы уже засиделись на российских соревнованиях, и этого нам очень не хватает, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012 в прыжках в воду.