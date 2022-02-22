Илья Захаров: «Самое яркое событие в карьере – олимпийское золото Лондона-2012 и встреча с Путиным»

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду рассказал о самом ярком событии в спортивной карьере.

Сегодня Захаров объявил об уходе из спорта.

«Конечно, самое яркое событие в карьере – это олимпийское золото в личном зачете в 2012 году. На тот момент не думал, что стал известной персоной. Не осознаешь серьезность своей победы.

Это я сейчас понимаю, что до меня 40 лет никто не выигрывал, а у меня получилось. Даже мысли не было, чтобы прокачивать, например, свой инстаграм, потому что тогда это еще не было таким модным.

Лишний раз можно было прийти на какую-то передачу и подсветить себя. Никита Нагорный, например, сейчас знает, как монетизировать свою популярность и свой бренд олимпийского чемпиона.

Я гордился своим результатом, но не выпячивал себя. От интервью хотел поскорее избавиться, поэтому олимпийская популярность прошла мимолетно. Зато было приятно, что в 21 год о тебе говорят, зовут на прием в Кремль с президентом, дарят новую Audi. Она у меня по-прежнему есть, наездил за 10 лет только 110 тысяч. Только в этом году думаю продать ее.

Тот год еще знаменателен для меня встречей с . Было восхищение, что для спортсменов устроена встреча с президентом, который каждого приветствовал. Это очень классно, смотришь по сторонам и не понимаешь, что будет дальше происходить.

Единственная мысль, что все довольно неплохо в жизни, раз ты здесь находишься. Отдельно нас никак не консультировали перед встречей с президентом, как школьникам не вдалбливали в голову, как вести, что можно делать и где стоять. Все было спокойно, только объявили время приезда и форму одежды. Дальше только официальная часть и Владимир Владимирович.

С Путиным я, к сожалению, не смог тогда поговорить. На каждого было выделено одинаковое количество времени, поэтому президент обходился общими фразами с пожеланиями удачи.

Если бы у меня была хотя бы минута, я бы пригласил его прыгнуть с вышки или с трамплина. На тот момент еще бы лично попросил бы его построить Дворец водных видов в Саратове, который открылся в прошлом году», – сказал Захаров.