Губерниев – пловцам: «Надо быть поистине бестолковым, чтобы не пытаться получить нейтральный статус и мчаться в Париж на Олимпиаду»

Дмитрий Губерниев посоветовал российским пловцам отбираться на Олимпиаду.

«Пловцы сборной России, Чикунова и другие... Еще есть соревнования, где можно выполнить олимпийский норматив и отобраться в Париж! Турниры в Италии и Франции, например.

Включите мозги и вперед... Пошлите подальше тех, кто вам головы дурит. Это же ваша спортивная жизнь и другой не будет.

Поскольку главный старт сезона (игры Дружбы) перенесли на неопределенный срок – надо быть поистине бестолковым, чтобы не пытаться получить нейтральный статус и мчаться в Париж на Олимпиаду.

Если есть малейшая возможность быть в Париже, ее надо использовать», – написал комментатор и ведущий в телеграм-канале.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов