Сальников о турнире в Баня-Луке: «На подавляющем большинстве дистанций соревновались сами с собой. Нам оказали очень теплый прием»

Владимир Сальников оценил итоги турнира в Баня-Луке с участием пловцов из России.

27-28 апреля в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) прошел турнир Swim Wars, который стал для многих российских пловцов первым международным стартом с 2022 года.

«Задача стояла набрать соревновательную практику. Рекорды Ксении Мишариной (юношеские рекорды России на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем – Sports) украсили наше выступление.

На подавляющем большинстве дистанций соревновались сами с собой. Но нам оказали очень теплый прием, великолепный. Это было трогательно во всех отношениях.

Уверен, наши спортсмены получили положительные эмоции и продолжат готовиться к следующим соревнованиям – впереди Кубок России в Южно‑Сахалинске, финал Кубка в Екатеринбурге и осенью «Игры дружбы», - сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.

Чикунова, Минаков, Малютин, Лифинцев и Чимрова победили на международном турнире в Боснии, Колесников – 2-й, другие результаты