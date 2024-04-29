Сальников о турнире в Баня-Луке: «На подавляющем большинстве дистанций соревновались сами с собой. Нам оказали очень теплый прием»
Владимир Сальников оценил итоги турнира в Баня-Луке с участием пловцов из России.
27-28 апреля в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) прошел турнир Swim Wars, который стал для многих российских пловцов первым международным стартом с 2022 года.
«Задача стояла набрать соревновательную практику. Рекорды Ксении Мишариной (юношеские рекорды России на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем – Sports) украсили наше выступление.
На подавляющем большинстве дистанций соревновались сами с собой. Но нам оказали очень теплый прием, великолепный. Это было трогательно во всех отношениях.
Уверен, наши спортсмены получили положительные эмоции и продолжат готовиться к следующим соревнованиям – впереди Кубок России в Южно‑Сахалинске, финал Кубка в Екатеринбурге и осенью «Игры дружбы», - сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.
Чикунова, Минаков, Малютин, Лифинцев и Чимрова победили на международном турнире в Боснии, Колесников – 2-й, другие результаты